Süper Lig'de 31. haftanın hakem raporu ortaya çıktı: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin penaltıları verilmedi mi?

Soru: 5. dakikada Van Drongelen'in eline gelen topta oyun devam etti. Galatasaray penaltı bekledi. Karar doğru mu?





Cevap: Drongelen top kendisine gelirken, topu görüyor. Daha sonra Lemina'yı fark ettiği için ona doğru yöneliyor ve artık topu göremiyor. Lemina'ya odaklandığı anda top kontrolünde değil ve ona geliyor. Hakemin devam kararı doğru.