Süper Lig'de 31. haftanın hakem raporu ortaya çıktı: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin penaltıları verilmedi mi?

Süper Lig'de 31. haftanın maçları tamamlandı. Karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte, Süper Lig'de 31. haftanın hakem raporu da ortaya çıktı.
Süper Lig'in 31. haftası, oynanan 9 karşılaşmayla birlikte sona erdi.
Lider Galatasaray deplasmanda Samsunspor'u 2-0 ile geçerken, Fenerbahçe ise deplasmanda Sivasspor'u 3-1 yendi.
Beşiktaş kendi evinde Başakşehir'e 2-0 kaybederken, Trabzonspor ise sahasında Rizespor'u 2-0 mağlup etti.
Haftanın en gollü karşılaşmasıysa Eyüspor-Adana Demirspor maçı oldu. Eyüpspor sahasında Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti.
Süper Lig'de 31. haftanın hakem raporu da ortaya çıktı.
FIFA Kokartlı Eski Hakem Aleks Taşcıoğlu, Yeni Şafak Spor Youtube kanalı ve diğer sosyal medya hesaplarında, bu hafta 4 büyük takımın oynadığı karşılaşmalardaki pozisyonları ve hakem kararlarını yorumladı.
Aleks Taşcıoğlu şu ifadeleri kullandı:
Soru: 11. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ortasında topun Taha Şahin'in eline geldiği gerekçesiyle bir penaltı beklentisi oldu. Oyun devam etti. Karar doğru mu?
Cevap: Taha topun kendisine doğru geldiğinin farkında. Kolunu küçültmeye çalışıyor. Top da omzuna doğru geliyor. Karar doğru.
Soru: 59. dakikada Trabzonspor'un Banza ile bulduğu gol, VAR uyarısı sonrasında ofsayt nedeniyle iptal edildi. Karar doğru mu?
Cevap: Banza'nın omuz başının daha önde olduğu görülüyor. Sisteme güvenmek zorundayız. Karar doğru.
Soru: 76. dakikada Varesanovic, arka arkaya gördüğü sarılarla kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karar doğru mu?
Cevap: İlk kart itirazdan dolayı doğru. İkinci kart için daha sert gelse kırmızı bile çıkabilirdi. İkinci sarıdan ihraç doğru.
Soru: 41. dakikada bir hava topu mücadelesinde Ba'nın eli Mustafa Hekimoğlu'nun yüzüne geldi. Kart çıkmadı. Karar doğru mu?
Cevap: El, yüze geliyor. Sarı kart çıkmalıydı.
Soru: 67. dakikada Paulista ile Piatek arasındaki hava topu mücadelesinde, Paulista'nın eline Piatek'in yüzüne geldi. Kart çıkmadı. Karar doğru mu?
Cevap: Yine el yüze geliyor. Kart çıkmalıydı.
Soru: 72. dakikada Piatek'in golü Paulista'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Karar doğru mu?
Cevap: Kritik bir karar. Doğru bir karar. Paulista topla oynayacağı anda, Piatek ayağını öne koyuyor ve rakibinin topla oynamasına izin vermiyor. Engelliyor.
Soru: 5. dakikada Van Drongelen'in eline gelen topta oyun devam etti. Galatasaray penaltı bekledi. Karar doğru mu?
Cevap: Drongelen top kendisine gelirken, topu görüyor. Daha sonra Lemina'yı fark ettiği için ona doğru yöneliyor ve artık topu göremiyor. Lemina'ya odaklandığı anda top kontrolünde değil ve ona geliyor. Hakemin devam kararı doğru.
Soru: 9. dakikada Samsunspor'un golü VAR uyarısıyla iptal edildi. Yarı otomatik ofsayt sisteminden gelen görüntü. Tartışmalara neden oldu. Karar doğru mu?
Cevap: İlk başta zaten ofsayt olduğu anlaşılıyor. Daha sonra gelen görüntü biraz eleştirildi ama karar doğru. Sisteme güvenmek zorundayız.
Soru: 19. dakikada Torreira, Van Drongelen'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. Oyun devam etti. Karar doğru mu?
Cevap: Hakem bu pozisyonu çözememiş olabilir. Van Drongelen'in bir müdahalesi var. Saha içerisinde çözülmesi gerekiyordu. Penaltı verilmesi lazımdı.
Soru: 37. dakikada Osimhen topsuz alanda Van Drongelen'e müdahalesi var. Fakat kart görmedi. Karar doğru mu?
Cevap: Çok net bir sarı kart. Yardımcı hakemin uyarması lazımdı.
Soru: 65. dakikada Sallai ile Van Drongelen arasında yaşan pozisyonda, Van Drongelen sarı kart gördü. Karar doğru mu?
Cevap: Burada ilk faulü Van Drongelen yapıyor. O yüzden kart doğru, faulü Galatasaray'ın kullanması doğru. Fakat Sallai'de faulden sonra elini arkaya doğru atıyor ve Drongelen'in yüzüne geliyor. Onun da sarı kart gömesi lazımdı.
Soru: 27. dakikada Charisis'in, Talisca'ya yaptığı faule sarı kart çıktı. Karar doğrumu?
Cevap: Evet, karar doğru.
Soru: 36. dakikada Skriniar'ın Manaj'a yaptığı harekete kart çıkmadı. Karar doğru mu?
Cevap: Manaj, topu kurtarıyor. Daha sonra Skriniar faul yapıyor. Kart olması gerekiyordu.
Soru: 54. dakikada Mert Müldür, Charisis'in müdahalesiyle yerde kaldı ve Fenerbahçe penaltı bekledi. Oyun devam etti. Karar doğru mu?
Cevap: Saha içerisinde hakemin vermesi gereken bir karar. Buradaki temasın şiddeti için yorum devreye girer. Herkes farklı bir yorum yapabilir. Yorum devreye girerse, VAR devreye girmez. Hakemin kararına saydı duymak lazım.
Soru: 5. dakikada Mert Müldür'ün Charisis'e yaptığı faule sarı kart çıktı. Karar doğru mu?
Cevap: Evet karar doğru
Soru: 85. dakikada Radakovic, En Nesyri'ye yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gördü. Karar doğru mu?
Cevap: Bariz gol şansı var. Oyuncu kaleye dönük. Kırmızı kart doğru.