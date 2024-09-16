Süper Lig'de en fazla faule maruz kalan futbolcu belli oldu

Trendyol Süper Lig 5. hafta maçlarının ardından en çok faule maruz kalan 10 futbolcu belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray'dan dört futbolcu, Beşiktaş'tan iki futbolcu sıralamada yer aldı. İşte o liste...
1/ 10
10) İsmail Yüksek | 1.40
2/ 10
9) Torreira | 1.41
3/ 10
8) Szymanski | 1.42
4/ 10
7) Tadic | 1.50
5/ 10
6) Berkan | 1.53
6/ 10
5) Kerem | 1.55
7/ 10
4) Gedson | 1.76
8/ 10
3) Ziyech | 2.07
9/ 10
2) Maximin | 2.35
10/ 10
1) Rafa Silva | 2.61
#Trendyol Süper Lig
#Rafa Silva
#Beşiktaş
1 saat önce