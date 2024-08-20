Süper Lig'de haftanın 11'i şaşırttı

İstatistik sitesi WhoScored, Süper Lig'de 2. haftanın 11'ini belirledi. Haftayı iki golle kapatan Ciro Immobile'nin yanı sıra Rafa Silva ve Milot Rashica'nın kadroda olmaması Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti. İşte WhoScored'un verimlilik puanlarına göre belirlediği haftanın 11'i:
Okan Kocuk (Samsunspor): 8.5 puan
Gökhan Sazdağı (Kayserispor): 7.8 puan
Uros Radakovic (Sivasspor): 9.3 puan
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray): 8 puan
Casper Hojer (Çaykur Rizespor): 8.2 puan
Carlo Holse (Samsunspor): 7.9 puan
Olivier Ntcham (Samsunspor): 7.8 puan
Deniz Türüç (Başakşehir): 8.8 puan
Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray): 7.7 puan
Braian Samudio (Antalyaspor): 8.4 puan
Gianni Bruno (Eyüpspor): 8.2 puan
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi