Süper Lig'de haftanın 11'i şaşırttı

İstatistik sitesi WhoScored, Süper Lig'de 2. haftanın 11'ini belirledi. Haftayı iki golle kapatan Ciro Immobile'nin yanı sıra Rafa Silva ve Milot Rashica'nın kadroda olmaması Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti. İşte WhoScored'un verimlilik puanlarına göre belirlediği haftanın 11'i:

1 / 12 Okan Kocuk (Samsunspor): 8.5 puan

2 / 12 Gökhan Sazdağı (Kayserispor): 7.8 puan

3 / 12 Uros Radakovic (Sivasspor): 9.3 puan

4 / 12 Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray): 8 puan

5 / 12 Casper Hojer (Çaykur Rizespor): 8.2 puan

6 / 12 Carlo Holse (Samsunspor): 7.9 puan

7 / 12 Olivier Ntcham (Samsunspor): 7.8 puan

8 / 12 Deniz Türüç (Başakşehir): 8.8 puan

9 / 12 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray): 7.7 puan

10 / 12 Braian Samudio (Antalyaspor): 8.4 puan

11 / 12 Gianni Bruno (Eyüpspor): 8.2 puan