Süper Lig’e transferi konuşuluyordu: Milli yıldıza dudak uçuklatan teklif!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda, devre arası için planlanan stoper takviyesinde listenin en başında yer alan Merih Demiral'ın transferinde beklenmedik bir mali savaş patlak verdi. Milli futbolcu, sarı-lacivertli formaya sıcak bakarken, kulübü Al-Ahli'den mevcut ücretinin de üzerinde devasa bir kontrat yenileme teklifi aldı.

1 /6 Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun Ocak ayı raporuna göre savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Özellikle stoper pozisyonuna takviye ihtiyacı ön planda; sarı-lacivertliler, mevcut kadrodaki eksiklikleri gidermek adına yerli bir isim arayışında.



2 /6 Bu kapsamda, kulübün altyapısından yetişen milli stoper Merih Demiral, transfer listesinin zirvesinde yer alıyor.



3 /6 Sabah gazetesinin haberine göre, Merih Demiral tam Fenerbahçe’nin teklifine yeşil ışık yakmak üzereyken mevcut takımı Al-Ahli’den sürpriz bir hamle geldi. Suudi kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli stopere yıllık 12.5 milyon euronun oldukça üzerinde yeni bir kontrat önerdi.



4 /6 Fenerbahçe’nin Merih Demiral’a sunabildiği en yüksek rakamın, Milan Skriniar’a ödediği yıllık 7.5 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi.



5 /6 Sarı-lacivertli yönetim, şu anda Al-Ahli’nin cazip teklifinin etkisiyle kararsız kalan milli oyuncunun nihai kararını merakla bekliyor.

