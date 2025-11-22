Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig’e transferi konuşuluyordu: Milli yıldıza dudak uçuklatan teklif!

Süper Lig’e transferi konuşuluyordu: Milli yıldıza dudak uçuklatan teklif!

09:1822/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda, devre arası için planlanan stoper takviyesinde listenin en başında yer alan Merih Demiral'ın transferinde beklenmedik bir mali savaş patlak verdi. Milli futbolcu, sarı-lacivertli formaya sıcak bakarken, kulübü Al-Ahli'den mevcut ücretinin de üzerinde devasa bir kontrat yenileme teklifi aldı.

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun Ocak ayı raporuna göre savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Özellikle stoper pozisyonuna takviye ihtiyacı ön planda; sarı-lacivertliler, mevcut kadrodaki eksiklikleri gidermek adına yerli bir isim arayışında.


Bu kapsamda, kulübün altyapısından yetişen milli stoper Merih Demiral, transfer listesinin zirvesinde yer alıyor.


Sabah gazetesinin haberine göre, Merih Demiral tam Fenerbahçe’nin teklifine yeşil ışık yakmak üzereyken mevcut takımı Al-Ahli’den sürpriz bir hamle geldi. Suudi kulübü, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli stopere yıllık 12.5 milyon euronun oldukça üzerinde yeni bir kontrat önerdi.


Fenerbahçe’nin Merih Demiral’a sunabildiği en yüksek rakamın, Milan Skriniar’a ödediği yıllık 7.5 milyon euro seviyesinde olduğu ifade edildi.


Sarı-lacivertli yönetim, şu anda Al-Ahli’nin cazip teklifinin etkisiyle kararsız kalan milli oyuncunun nihai kararını merakla bekliyor.


Piyasa değeri 13 milyon euro civarında seyreden 27 yaşındaki Merih Demiral, bu sezon Al-Ahli’de 14 resmi maça çıktı ve bu mücadelelerde 1 gol kaydetmeyi başardı.


#Merih Demiral
#Al Ahli
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ÖDEME PLANI 2025 SON AÇIKLAMALAR: TOKİ konutları ödeme planı nasıl? İstanbul ve Anadolu illeri TOKİ ödeme detayı