Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu

Üst üste cezalar aldı





Sezona Michael Valkanis yönetiminde başlayan Adana ekibinde 3 kez teknik direktör değişikliği yaşandı. Mavi-lacivertliler 3 kez de puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı.





TFF Kulüp Lisans Kurulu, Adana Demirspor’a 3 puan silme cezası verdi. Daha sonra ligin 23. haftasında oynanan Galatasaray müsabakasında sahadan çekilen Adana ekibine 3 puan silme cezası uygulandı.





Son olarak ise FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandı.