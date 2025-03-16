Süper Lig'e veda eden ilk takım belli oldu

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun bitimine 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım belli oldu.
Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor ile Bodrum Futbol Kulübü karşı karşıya geldi.
Çaykur Didi Stadyumu'ndan oynanan mücadele konuk takım Bodrum FK'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Bodrum FK'nın Çaykur Rizrspor'u yenmesiyle birlikte Adana Demirspor'un küme düşmesi kesinleşti.
Eski 2 puanı bulunan Adana Demirspor, ligin bitimine 10 hafta kala küme düştü.
Adana ekibi, Süper Lig'de bu sezon sadece 2 maça kazanabildi. 4 beraberlik yaşayan mavi-lacivertliler, 20 maçtan ise yenik ayrıldı.
Üst üste cezalar aldı
Sezona Michael Valkanis yönetiminde başlayan Adana ekibinde 3 kez teknik direktör değişikliği yaşandı. Mavi-lacivertliler 3 kez de puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı.
TFF Kulüp Lisans Kurulu, Adana Demirspor’a 3 puan silme cezası verdi. Daha sonra ligin 23. haftasında oynanan Galatasaray müsabakasında sahadan çekilen Adana ekibine 3 puan silme cezası uygulandı.
Son olarak ise FIFA Disiplin Komitesi tarafından; Adana Demirspor Kulübü’ne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandı.