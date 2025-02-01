Süper Lig'in eski gol kralı Eyüpspor yolunda

Eyüpspor, sürpriz bir transfere imza atıyor. Arda Turan'ın ekibi, Süper Lig 2021-2022 sezonu gol kralını kadrosuna katıyor.
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor'da transfer çalışmaları sürüyor.
Özellikle hücum bölgesine takviye yapmak isteyen İstanbul ekibinde Arda Turan'ın kadroya dahil edilmesini istediği golcüyle anlaşmaya varıldı.
Fanatik'in haberine göre; Eyüpspor, Süper Lig'in eski gol kralı Umut Bozok'la anlaşma sağladı.
Trabzonspor'da bekleneni bir türlü veremeyen Umut Bozok, formasını kaptırdı ve sezon sonu da 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.
Umut Bozok, 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa formasıyla 20 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu.