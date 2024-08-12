Süper Lig'in eski yıldızından olay iddia: "Kalp krizi geçirdi" diyerek Beşiktaş'a transferini engellemişler

"Oysa sadece çok fazla kafein verdikleri için aritmi (kalp ritim bozukluğu) geçirmişim. Kalbim hızlı atıyordu. Bordeaux’da da bir kalp doktoruna gittim ve bana her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Daha sonra öğrendim ki, Çaykur Rizespor takımda kalmamı istediği için bu durumu biraz kullanmış. Bonservisim Werder Bremen’deydi ve Beşiktaş’ın ilgisi vardı. Bu durumu Beşiktaş işinin bozulması ve tekrar kendileri ile imzalamam için kullanmışlar. Haliyle sonrasında ben bunu öğrendim ve bu hiç hoşuma gitmedi. Beşiktaş çok daha büyük bir takımdı ve o dönem takımın başında Slaven Bilic vardı."