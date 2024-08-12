Süper Lig'in eski yıldızından olay iddia: "Kalp krizi geçirdi" diyerek Beşiktaş'a transferini engellemişler

2015 yılında Rizespor forması giyen Ludovic Obraniak, Süper Lig'de oynadığı dönemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Polonyalı eski futbolcu, transfer yapmaması ve takımda kalması için "kalp krizi geçirdi" yalanının ortaya atıldığını iddia etti. Nâfi Alpay'ın Fransız basınından yaptığı çeviriye göre 39 yaşındaki Obraniak'ın Türkiye günleriyle ilgili açıklamaları şu şekilde:
"Türkiye’de kiralık olarak forma giydiğim dönemde Çaykur Rizespor’da Türk Bielsa Hikmet Karaman'a denk geldim. Kendisi beni box-to-box (iki yönlü) orta sahaya dönüştürdü. İnanılmaz güzel bir deneyimdi. Sezon sona erdiğinde Beşiktaş ile sözleşme imzalayacaktım."
“Türkiye Kupası’nda #Fenerbahçe ile oynayacağımız çeyrek final karşılaşması öncesinde çok kötü hastalandım. Bütün hafta kötüydüm. İlaçlar aldım, biraz daha iyi hissediyordum ama maç sabahı yine kendimi kötü hissettim. Hocamız bana güveniyordu ve maçı kaçırmamam gerekiyordu. Maç başladıktan beş dakika sonra maça devam edemeyeceğimi anladım. Nefes nefese kaldım, başım döndü. Maça devam edemedim. Bu durum takım doktorunu endişelendirdi ve maç devam ederken hastaneye kaldırıldım. Hastanede nabzımın biraz hızlı olduğunu fark ettiler.”
"Hastanede elektrokardiyogram uyguladılar, bu sebeple vücuduma bağlı birçok cihaz vardı. Ben de bitkin bir halde olduğum için başım arkaya doğru düşük yatıyordum. O esnada biri gizlice fotoğrafımı çekmiş ve sosyal medya üzerinden servis etmiş. Sosyal medyada yalan yanlış bilgiler çığ gibi büyüdü. 'Obraniak kalp krizi geçirdi vs.' Bu bilgiler Türkiye’de başladı Fransa’ya kadar ulaştı. Ancak maçtan çıktığım telefonum ve tüm eşyalarım statta kalmıştı. Kimse bana ulaşamıyor. Telefonuma kavuştuğumda 300’e yakın arama ve birçok mesaj vardı."
"Oysa sadece çok fazla kafein verdikleri için aritmi (kalp ritim bozukluğu) geçirmişim. Kalbim hızlı atıyordu. Bordeaux’da da bir kalp doktoruna gittim ve bana her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Daha sonra öğrendim ki, Çaykur Rizespor takımda kalmamı istediği için bu durumu biraz kullanmış. Bonservisim Werder Bremen’deydi ve Beşiktaş’ın ilgisi vardı. Bu durumu Beşiktaş işinin bozulması ve tekrar kendileri ile imzalamam için kullanmışlar. Haliyle sonrasında ben bunu öğrendim ve bu hiç hoşuma gitmedi. Beşiktaş çok daha büyük bir takımdı ve o dönem takımın başında Slaven Bilic vardı."
Orta sahada görev yapan Ludovic Obraniak, 2015 yılında yarım sezon kiralık olarak formasını giydiği Rizespor'da çıktığı 18 maçta 2 gol atıp 5 de asist kaydetmişti.
Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük de yapan Obraniak, şu an hiçbir kulüpte çalışmıyor.