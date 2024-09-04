Sürpriz teklif! Ruslar Beşiktaş’ın yıldızı için geliyor

Beşiktaş’ın genç yıldızına Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova talip oldu. Yıldız futbolcu geçen sezon gösterdiği performans ile dev kulüpleri peşine takmıştı. Siyah-beyazlılar oyuncuya çok iyi bir teklif gelmezse satmayı düşünmüyor. Rus ekibi ise oyuncu için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.

1 / 6 Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'nın radarına takıldı.

2 / 6 beIN Sports'un haberine göre; Semih Kılıçsoy için Spartak Moskova'nın ciddi bir ilgisi var.

3 / 6 19 yaşındaki futbolcu için iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü aktaran Akkaya, siyah beyazlıların beklentisini karşılayan bir teklif alması durumunda bu transferin değerlendirileceğini belirtti.

4 / 6 Öte yandan Spartak Moskova cephesinin oyuncuyu kadrosuna görmek istediğini ve Semih Kılıçsoy'u transfer etmek için şartların zorlandığını ifade edildi.



5 / 6 Beşiktaş forması ile toplamda 44 maçta sahaya çıkan hücum oyuncusu, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

