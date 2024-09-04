Sürpriz teklif! Ruslar Beşiktaş’ın yıldızı için geliyor

Beşiktaş’ın genç yıldızına Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova talip oldu. Yıldız futbolcu geçen sezon gösterdiği performans ile dev kulüpleri peşine takmıştı. Siyah-beyazlılar oyuncuya çok iyi bir teklif gelmezse satmayı düşünmüyor. Rus ekibi ise oyuncu için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'nın radarına takıldı.
beIN Sports'un haberine göre; Semih Kılıçsoy için Spartak Moskova'nın ciddi bir ilgisi var.
19 yaşındaki futbolcu için iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü aktaran Akkaya, siyah beyazlıların beklentisini karşılayan bir teklif alması durumunda bu transferin değerlendirileceğini belirtti.
Öte yandan Spartak Moskova cephesinin oyuncuyu kadrosuna görmek istediğini ve Semih Kılıçsoy'u transfer etmek için şartların zorlandığını ifade edildi.
Beşiktaş forması ile toplamda 44 maçta sahaya çıkan hücum oyuncusu, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.