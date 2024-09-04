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Spor

Sürpriz teklif! Ruslar Beşiktaş’ın yıldızı için geliyor

16:11 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:16 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Beşiktaş’ın genç yıldızına Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova talip oldu. Yıldız futbolcu geçen sezon gösterdiği performans ile dev kulüpleri peşine takmıştı. Siyah-beyazlılar oyuncuya çok iyi bir teklif gelmezse satmayı düşünmüyor. Rus ekibi ise oyuncu için tüm şartları zorlayacak. Detaylar haberimizde.

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Trendyol Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'nın radarına takıldı.

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beIN Sports'un haberine göre; Semih Kılıçsoy için Spartak Moskova'nın ciddi bir ilgisi var. 

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19 yaşındaki futbolcu için iki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü aktaran Akkaya, siyah beyazlıların beklentisini karşılayan bir teklif alması durumunda bu transferin değerlendirileceğini belirtti. 

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Öte yandan Spartak Moskova cephesinin oyuncuyu kadrosuna görmek istediğini ve Semih Kılıçsoy'u transfer etmek için şartların zorlandığını ifade edildi.


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Beşiktaş forması ile toplamda 44 maçta sahaya çıkan hücum oyuncusu, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.


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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.

#Beşiktaş
#Spartak Moskova
#Semih Kılıçsoy
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