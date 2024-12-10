Suudi Arabistan'ın Halil Umut Meler kararı belli oldu: Gece yarısı açıklama yapıldı

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in Suudi Arabistan'da yönettiği Al Shabab - Al Hilal maçı sonrasında, ülke karışmıştı. Suudi Arabistan Hakem Komitesi'nden Meler hakkında açıklama geldi.
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan gelen davet sonrası Al Shabab - Al Hilal maçını yönetmiş ve verdiği kararlar sonrası büyük tepki toplamıştı.
Al Hilal'in 2-1 kazandığı maçta her iki takım da sahadan 10'ar kişiyle ayrılmıştı.
Karşılaşma sonrasında Al Shabab, Halil Umut Meler'i Hakem Komitesi'ne şikayet etmiş ve komite de Halil Umut Meler'in skora etki eden hatalar yaptığını kabul etmişti.
Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Halil Umut Meler'in bir daha Suudi Arabistan'da maç yönetemeyeceğini açıkladı.
Manuel Navarro açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Bir daha Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al Shabab - Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptı."