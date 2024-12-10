Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Suudi Arabistan'ın Halil Umut Meler kararı belli oldu: Gece yarısı açıklama yapıldı

Suudi Arabistan'ın Halil Umut Meler kararı belli oldu: Gece yarısı açıklama yapıldı

Haber Merkezi
09:1410/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in Suudi Arabistan'da yönettiği Al Shabab - Al Hilal maçı sonrasında, ülke karışmıştı. Suudi Arabistan Hakem Komitesi'nden Meler hakkında açıklama geldi.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan gelen davet sonrası Al Shabab - Al Hilal maçını yönetmiş ve verdiği kararlar sonrası büyük tepki toplamıştı.

Al Hilal'in 2-1 kazandığı maçta her iki takım da sahadan 10'ar kişiyle ayrılmıştı.

Karşılaşma sonrasında Al Shabab, Halil Umut Meler'i Hakem Komitesi'ne şikayet etmiş ve komite de Halil Umut Meler'in skora etki eden hatalar yaptığını kabul etmişti.

Suudi Arabistan Hakem Komitesi Başkanı Manuel Navarro, Halil Umut Meler'in bir daha Suudi Arabistan'da maç yönetemeyeceğini açıkladı.

Manuel Navarro açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir daha Halil Umut Meler'i maçlarımıza çağırmayacağız. Al Shabab - Al Hilal maçında sonuca etki eden hatalar yaptı."

#Halil Umut Meler
#Suudi Arabistan
#FIFA

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ sosyal konut başvurusu devam ediyor: Proje kapsamında 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri sunuluyor