Szymanski'nin golünde ilginç Messi detayı

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaştı. Maçta Szymanski'nin golünün ardından ilginç bir an yaşandı. İşte ayrıntılar...
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçında Strasbourg ile karşı karşıya geldi.
Merkür Arena'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 yendi.
Fenerbahçe'nin gollerini; Szymanski, Tadic, Kent ve Dzeko kaydederken Polonyalı oyuncunun golünden sonra ilginç bir an yaşandı.
5. dakikada Çağlar Söyüncü orta sahada rakibine yaptığı baskının ardından topu kazandı.
Çağlar Söyüncü'nün pasında topla buluşan Sebastian Szymanski boşluğu iyi değerlendirdi ve kaleyi cepheden gördü.
Sebastian Szymanski'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Fenerbahçe bu golün ardından rakibi karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.
Sebastian Szymanski'nin attığı golün ardından ekranlara yansıyan görüntü sosyal medyada gündem oldu.
Golü atan oyuncu hakkında verilen bilgilendirme yazısında Sebastian Szymanski yerine Lionel Messi'nin adı yer aldı.
İşte o an...
(Görüntü S Sport'tan alınmıştır)
Bu olay sonrası sarı-lacivertliler sosyal medya üzerinden Szymanski'ye Messi yakıştırmaları yaptı.