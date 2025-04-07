Takımdan ayrılığı gündemdeydi: Solskajer’den yıldız futbolcu için kesin talimat: ‘Sakın satmayın!’

Beşiktaş’ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 10 milyon Euro’luk transfer Ernest Muçi’yi takımda tutmakta kararlı. Geçen sezon Legia Varşova’dan gelen Arnavut yıldız, sezona etkisiz başlasa da Solskjaer’in gözdesi haline geldi. Muçi’nin ayrılık söylentileri, Norveçli hocanın tercihiyle rafa kalktı.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Polonya ekibi Legia Varşova'dan 10 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Ernest Muçi'nin bu sezon başında gösterdiği etkisiz performans nedeniyle takımdan ayrılabileceği öne sürülmüştü.
Ancak Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in 24 yaşındaki Arnavut 10 numaranın son haftalardaki performansından memnun olduğu ve oyuncunun gelecek sezon da takımda kalmasını yönetime ilettiği öğrenildi.
Galatasaray maçından itibaren denenen forvetsiz sistemde etkili oyunuyla öne çıkan Muçi'nin performansı taraftarlardan da tam not aldı.
Bu sezon çıktığı 33 maçta 7 gol, 3 asistle oynayan yıldız futbolcu, Immobile, Rafa Silva ve Gedson'un ardından takımın en fazla gol atan 4. ismi konumunda.
24 yaşındaki Arnavut yıldız, 2024-2025 Trendyol Süper Lig sezonunda inişli çıkışlı bir grafik sergilese de, potansiyelini zaman zaman ortaya koyuyor.
28 Mart 2025’te Galatasaray’a karşı oynanan derbi öncesi hazırlık sürecinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in ondan memnun olduğu ve potansiyeline inandığı belirtilmişti.
Ancak bu maçta beklenen etkiyi tam anlamıyla gösteremediği yorumları yapıldı. Genel olarak son haftalarda ilk 11’de başlama sıklığı artsa da (4 golünün 3’ünü ilk 11’de başladığı maçlarda attı), istatistiksel olarak kilit pas, şut isabeti ve top kayıpları gibi alanlarda dalgalı bir performans sergiliyor.
Beşiktaş’ın ligde 4. sırada olduğu ve Avrupa hedefini sürdürdüğü bu dönemde, Muçi’den özellikle kalan maçlarda daha fazla skor üretmesi bekleniyor.