Takımdan ayrılığı gündemdeydi: Solskajer’den yıldız futbolcu için kesin talimat: ‘Sakın satmayın!’

Ancak bu maçta beklenen etkiyi tam anlamıyla gösteremediği yorumları yapıldı. Genel olarak son haftalarda ilk 11’de başlama sıklığı artsa da (4 golünün 3’ünü ilk 11’de başladığı maçlarda attı), istatistiksel olarak kilit pas, şut isabeti ve top kayıpları gibi alanlarda dalgalı bir performans sergiliyor.







