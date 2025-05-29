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Talisca aracı olacak! Al Nassr’dan bir dünya yıldızı daha geliyor

Talisca aracı olacak! Al Nassr’dan bir dünya yıldızı daha geliyor

16:3129/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Sezonu kupasız tamamlayan Fenerbahçe, yaz transfer sezonuna ses getirecek bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Daha önce Al Nassr’dan Anderson Talisca’yı transfer eden sarı-lacivertliler bir dünya yıldızını daha getirmek için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Sadio Mane'yi kadrosuna katmayı planlıyor.


Sabah'ın haberine göre, 33 yaşındaki oyuncu Kanarya'nın yaz transfer listesine girdi.


İddiaya göre, Al Nassr ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Mane ikna edilirse Suudi Arabistan ekibine transfer için için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.


Daha önce Anderson Talisca ile Al Nassr'da birlikte oynayan Senegalli oyuncu, Liverpool ve Bayern Münih gibi takımlarda forma giydi.


Tecrübeli forvet oyuncusu Liverpool'la Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig, Bayern Münih'le Bundesliga zaferini elde etti.


Sadio Mane, 2024/25 sezonunda Al Nassr formasıyla çıktığı 47 maçta 18 gol attı, 12 asist yaptı.

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