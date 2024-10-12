Talisca'dan Galatasaray'a yeşil ışık: Taraftarları heyecanlandıran görüşme

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, Anderson Talisca'dan yeşil ışık geldi. Galatasaray, Talisca'nın menajeri ile masaya oturdu.
Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi.
Sarı kırmızlı takımda, Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın istediği Brezilyalı yıldızdan müjdeli haber geldi.
Al Nassr, Stefano Pioli'nin transfer taleplerini karşılamak hem de yabancı kontenjanında yer açmak için Talisca'nın ayrılığına onay verdi.
Fotomaç'ın haberine göre; bu durumu fırsat bilen Galatasaray, Talisca'nın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Talisca'nın menajeri, sarı kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı.
Menajerinden olumlu haber alan Galatasaray, Al Nassr ile önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacak.
Talisca bu sezon 10 maçta 3 gol kaydetti.
30 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon euro.