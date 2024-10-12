Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Talisca'dan Galatasaray'a yeşil ışık: Taraftarları heyecanlandıran görüşme

Talisca'dan Galatasaray'a yeşil ışık: Taraftarları heyecanlandıran görüşme

Haber Merkezi
10:1112/10/2024, Cumartesi
G: 12/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, Anderson Talisca'dan yeşil ışık geldi. Galatasaray, Talisca'nın menajeri ile masaya oturdu.

Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi.

Sarı kırmızlı takımda, Anderson Talisca ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın istediği Brezilyalı yıldızdan müjdeli haber geldi.

Al Nassr, Stefano Pioli'nin transfer taleplerini karşılamak hem de yabancı kontenjanında yer açmak için Talisca'nın ayrılığına onay verdi.

Fotomaç'ın haberine göre; bu durumu fırsat bilen Galatasaray, Talisca'nın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Talisca'nın menajeri, sarı kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı.


Menajerinden olumlu haber alan Galatasaray, Al Nassr ile önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacak.

Talisca bu sezon 10 maçta 3 gol kaydetti.



30 yaşındaki oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

#Galatasaray
#Talisca
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12 Ekim 2024 İUP (TYP) maaşları ne zaman yatar? İUP maaşları ne zaman yatacak, bugün yatar mı?