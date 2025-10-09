Tarih belli oldu: Premier Lig devi küme mi düşüyor?

Guardiola, "Tebas'a ilk kez katılıyorum," dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Tüm Premier Lig takımları bizim cezalandırılmamızı istiyor, bu kesin. Ama bu yüzden Bay Tebas'a ve Premier Lig takımlarına bağımsız paneli beklemelerini söylüyorum. Modern bir demokraside adalet vardır. Bundan daha karmaşık değil. Kendisi avukat mı yoksa Premier Lig takımlarının geri kalanı avukat mı bilmiyorum, bu yüzden bunu soruyorum. UEFA ile de böyle oldu. Yanlış bir şey yapmadığımıza inanıyoruz."



