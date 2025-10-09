Tarih belli oldu: Premier Lig devi küme mi düşüyor?

Premier Lig'in mali kurallarını (FFP) ihlal ettiği iddiasıyla 115 suçlamayla karşı karşıya olan dev kulüp, uzun soluklu soruşturmanın sonuna yaklaştı. Eylül-Aralık 2024 arasında 12 hafta süren gizli duruşmanın kararı Ekim 2025'te açıklanacak.
Manchester City, Premier Lig mali kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla kendisine yöneltilen 115 suçlamayla ilgili duruşmanın sonucunu bu ay öğrenebilir.
The Independent'a göre City, Premier Lig mali kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla suçlu bulunup bulunmadığını ekim ayında öğrenebilir.
Haberde, Premier Lig yönetim kurulu odalarında kararın yakın olduğuna dair "artan mırıltılar" olduğu ve suçlamaları şiddetle reddeden City çalışanlarının "bu olasılığa alıştığı" iddia ediliyor.
City'nin 2009-2018 yılları arasında ligin mali kurallarını ihlal ettiği iddia ediliyor. Dört yıllık bir soruşturmanın ardından Şubat 2023'te suçlandılar ve bağımsız bir komisyona sevk edildiler.
Abu Dhabi United Group tarafından 2008 yılında devralınmasının ardından City, sekiz Premier Lig şampiyonluğu ve 2023 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Kulüp aynı dönemde üç FA Cup, altı Lig Kupası, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzesine götürdü.
115 suçlamayla ilgili duruşma Eylül 2024 ile Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşti ve henüz bir karar çıkmadı. Bu yılın şubat ayında City menajeri Pep Guardiola'ya kararın ne zaman çıkacağını düşündüğü sorulduğunda şöyle demişti: "Bir ay içinde bir karar ve ceza çıkacağını düşünüyorum. Ondan sonra, şu ana kadar olanlarla ilgili fikrimi göreceğiz."
Duruşmanın başlamak üzere olduğu Eylül 2024'te konuşan Guardiola, La Liga başkanı ve City'yi eleştiren Javier Tebas ile aynı fikirde olduğunu ve Premier Lig'in geri kalanının iddia edilen ihlaller nedeniyle tarafının cezalandırıldığını görmek istediğini söyledi.
Guardiola, "Tebas'a ilk kez katılıyorum," dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Tüm Premier Lig takımları bizim cezalandırılmamızı istiyor, bu kesin. Ama bu yüzden Bay Tebas'a ve Premier Lig takımlarına bağımsız paneli beklemelerini söylüyorum. Modern bir demokraside adalet vardır. Bundan daha karmaşık değil. Kendisi avukat mı yoksa Premier Lig takımlarının geri kalanı avukat mı bilmiyorum, bu yüzden bunu soruyorum. UEFA ile de böyle oldu. Yanlış bir şey yapmadığımıza inanıyoruz."
City, bu yılın Eylül ayında Premier Lig ile ilişkili taraf işlemleri (APT) konusundaki anlaşmazlıklarında bir uzlaşmaya vardı. City, ticari anlaşmaları düzenleyen kuralların "geçerli ve bağlayıcı" olduğunu kabul etti ve hem kulüp hem de Premier Lig işlemleri sonlandırmayı kabul etti.