Tarihe geçecek transfer çalımı: Galatasaray istiyordu Fenerbahçe alıyor

Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray’ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuya Fenerbahçe talip oldu. Sarı-lacivertliler oyuncunun transferi için çalışmalara başladı. Detaylar haberimizde.

1 / 8 Son olarak kadrosuna Sevilla'dan Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

2 / 8 Sarı-lacivertli kulüp, orta saha transferinde önemli bir mesafe katetti.



3 / 8 Fenerbahçe'nin, Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamak için girişimde bulunduğu öğrenildi.

4 / 8 Galatasaray’ın uzun süredir transfer etmek istediği yıldız futbolcu takımdan ayrılmak istiyor.



5 / 8 Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay Gündoğan, yakın zamanda sarı-kırmızılı kulüple de anılmıştı.

6 / 8 Yıldız futbolcuyu ikna etmek için Asbaşkan Acun Ilıcalı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da devreye girdiği gelen bilgiler arasında.

7 / 8 Barcelona formasıyla bu sezon 51 maça çıkan yıldız futbolcu 5 gol 14 asist kaydetti.

