Tarihe geçecek transfer çalımı: Galatasaray istiyordu Fenerbahçe alıyor

Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray’ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuya Fenerbahçe talip oldu. Sarı-lacivertliler oyuncunun transferi için çalışmalara başladı. Detaylar haberimizde.
Son olarak kadrosuna Sevilla'dan Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulüp, orta saha transferinde önemli bir mesafe katetti.
Fenerbahçe'nin, Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamak için girişimde bulunduğu öğrenildi.
Galatasaray’ın uzun süredir transfer etmek istediği yıldız futbolcu takımdan ayrılmak istiyor.
Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay Gündoğan, yakın zamanda sarı-kırmızılı kulüple de anılmıştı.
Yıldız futbolcuyu ikna etmek için Asbaşkan Acun Ilıcalı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da devreye girdiği gelen bilgiler arasında.
Barcelona formasıyla bu sezon 51 maça çıkan yıldız futbolcu 5 gol 14 asist kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.