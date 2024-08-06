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Spor

Tarihe geçecek transfer çalımı: Galatasaray istiyordu Fenerbahçe alıyor

10:47 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 11:22 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray’ın uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuya Fenerbahçe talip oldu. Sarı-lacivertliler oyuncunun transferi için çalışmalara başladı. Detaylar haberimizde.

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Son olarak kadrosuna Sevilla'dan Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. 

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Sarı-lacivertli kulüp, orta saha transferinde önemli bir mesafe katetti.


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Fenerbahçe'nin, Barcelona'da forma giyen İlkay Gündoğan'ı renklerine bağlamak için girişimde bulunduğu öğrenildi. 

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Galatasaray’ın uzun süredir transfer etmek istediği yıldız futbolcu takımdan ayrılmak istiyor.


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Galatasaraylı olduğu bilinen İlkay Gündoğan, yakın zamanda sarı-kırmızılı kulüple de anılmıştı.

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Yıldız futbolcuyu ikna etmek için Asbaşkan Acun Ilıcalı ve teknik direktör Jose Mourinho'nun da devreye girdiği gelen bilgiler arasında. 

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Barcelona formasıyla bu sezon 51 maça çıkan yıldız futbolcu 5 gol 14 asist kaydetti.


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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro.


#Fenerbahçe
#Galatasaray
#İlkay Gündoğan
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