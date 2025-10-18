Yeni Şafak
Tecrübeli teknik adamın adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Yeni takımında sadece 39 gün kalabildi

Tecrübeli teknik adamın adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Yeni takımında sadece 39 gün kalabildi

17:49 18/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrasında adı sarı lacivertli takımla anılan tecrübeli teknik adam, yeni takımında sadece 39 gün kalabildi.

Adı Fenerbahçe ile anılan tecrübeli hoca, yeni takımında 39 gün görevde kalabildi.

Nottingham Forest, kötü sonuçlar sonrası daha önce Fenerbahçe'den de teklif alan teknik direktör Ange Postecoglou'nun görevine son verdi.

Ange Postecoglou, 8 maça çıkarken, sadece 2 beraberlik alabildi.

Bu süreçte hiç galibiyet alamayan Forest, 17 gol yiyip, 7 gol attı.

#Ange Postecoglou
#Nottingham Forest
#Fenerbahçe
