Tecrübeli yorumcudan Jose Mourinho'ya sert sözler: 'Talisca ile uğraşmasınlar'

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Jose Mourinho ve Fenerbahçe yönetimi eleştirilerin hedef noktasında oldu.
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk etti.
Mücadeleyi sarı lacivertli takım 2-1 kazandı.
Fenerbahçe maçı kazanmasına rağmen, oynanan oyun taraftarları memnun etmedi.
TRT Spor'da konuşan İlker Yağcıoğlu, mücadeleyi değerlendirdi.
Yağcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Maçtan önce Fenerbahçe 4-5 farkla kazanır diye düşünürken böyle bir skorla karşılaştık. Maç 2-1 bitti, taraftar 'yönetim istifa' diye takımı protesto etti."
"Taraftar gidişattan ve ortaya konan oyundan hiç memnun olmadığını bağıra bağıra bir kere daha anons etti. Talisca ile uğraşmasınlar, taraftarı geri kazanmaya çalışsınlar."
"İsmi 'Mourinho' olmasaydı 50 kere istifa ettirilmişti. Çok eleştirilmişti ve sonunda gitmişti."
"İsmail Kartal geçen sene dünyanın puanını topladı bir türlü kendini kabul ettiremedi. Bir tek isminden dolayı herkes duruyor."
"İrfan Kahveci ne yaptı, neden yok? Oyuncuların beden dili 'ben şampiyon olacağım' demiyor. Taraftar da buna kızıyor zaten."