Tecrübeli yorumcudan Lille maçı için çarpıcı açıklama: 'Fenerbahçe'ye zarar verdi'

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Fransız ekibi Lille’e elendi. Mücadeleyi değerlendiren tecrübeli yorumcudan çarpıcı açıklamalar geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, normal süresi 1-0 biten mücadelede sahasında Fransız ekibi Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.
Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi grup aşamasından yoluna devam edecek.
Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Fenerbahçe - Lille karşılaşmasını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
Üründül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Dün gece gerçekten Fenerbahçe için dramatik bir sonla bitti."
"İlk yarıda gole yakın ataklar Fenerbahçe'den geldi. Rakibin ise sadece bütün maçta bir net pozisyonu vardı. O da ilk yarıda."
"Uzatmada da işler iyi gidiyordu. Oyunun gidişatı Fenerbahçe'nin lehineydi."
"Mourinho, uzatmalara başlamadan Dzeko'yu çıkartıp Bartuğ'u alarak doğru hamle yaptı"
"Ve bu arada rakip 10 kişi kaldı. İşte bu 10 kişi kalmaları Fenerbahçe'ye zarar verdi"
"İşi penaltılara bırakmadan bitirelim diyerek tüm riskler alınınca rakip önce 1 kişi eksik kontratak yaptı"
"Cenk'in direkten dönen kafası büyük şanssızlıktı. Szymanski ve İsmail Yüksek, çok efor sarf ettiler"