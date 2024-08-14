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Spor

Tecrübeli yorumcudan Lille maçı için çarpıcı açıklama: 'Fenerbahçe'ye zarar verdi'

Haber Merkezi
10:07 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:17 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu’nda Fransız ekibi Lille’e elendi. Mücadeleyi değerlendiren tecrübeli yorumcudan çarpıcı açıklamalar geldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında Fenerbahçe, normal süresi 1-0 biten mücadelede sahasında Fransız ekibi Lille ile uzatmalarda 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.


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Sarı-lacivertliler Avrupa Ligi grup aşamasından yoluna devam edecek.

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Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Fenerbahçe - Lille karşılaşmasını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.

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Üründül'ün açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

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"Dün gece gerçekten Fenerbahçe için dramatik bir sonla bitti."

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"İlk yarıda gole yakın ataklar Fenerbahçe'den geldi. Rakibin ise sadece bütün maçta bir net pozisyonu vardı. O da ilk yarıda."

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"Uzatmada da işler iyi gidiyordu. Oyunun gidişatı Fenerbahçe'nin lehineydi."

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"Mourinho, uzatmalara başlamadan Dzeko'yu çıkartıp Bartuğ'u alarak doğru hamle yaptı"


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"Ve bu arada rakip 10 kişi kaldı. İşte bu 10 kişi kalmaları Fenerbahçe'ye zarar verdi"

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"İşi penaltılara bırakmadan bitirelim diyerek tüm riskler alınınca rakip önce 1 kişi eksik kontratak yaptı"

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"Cenk'in direkten dönen kafası büyük şanssızlıktı. Szymanski ve İsmail Yüksek, çok efor sarf ettiler"

#Fenerbahçe
#Şampiyonlar Ligi
#Lille
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