Tedesco'dan maç öncesi kadro dışı açıklaması

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Tedesco, maç öncesi kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci ile ilgili soruya yanıt verdi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Chobani Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak maç öncesinde teknik direktör Tedesco, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Tedesco, kadro dışı bırakılanlarla ilgili "Başkanımız söylenmesi gereken her şeyi söyledi. Eklenecek çok bir şey yok." dedi.
"Planımız kazanmak, iyi oynamak, ofansif oyun üzerine. Levent antrenmanlarda çok iyi çalıştı. 11'i hak etmişti. Şikayet eden, konuşan biri değil. Sadece çalışıyor. İki haftalık arada en iyisini yaptı."
"Talisca da milli arada burada kaldı ve çalıştı. En-Nesyri, milli arada zor maçlar oynadı. Çok taze diyebileceğimiz konu değil. Talisca burada iyi antrenmanlar yaptı. Bugünün 11'ine dair iyi hislere sahibim."