Temsilcilerimiz kazandı! İşte UEFA ülke puanında son durum

UEFA Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir haftayı 3'te 3 yaparak kapattı. Türkiye'nin, UEFA sıralamasındaki puanı yükseldi. İşte güncel sıralama...
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe rakibini Lugano'yu 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Trabzonspor ise rövanşta Slovakya ekibi Ruzomberok ile kozlarını paylaştı.
Fırtına 2-0'ın rövanşında rakibini yeni transfer Dragus'un golüyle 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldi.
Başakşehir Konferans Ligi'nde 6-1 kazandığı maçında rövanşında La Fiorita ile karşı karşıya geldi.
Temsilcimiz rakibini 4-0 mağlup ederek üst tura yükselme başarısı gösterdi.
3 temsilcimizin de maçlarını hem içeride hem de deplasmanda kazanmasıyla birlikte UEFA sıralamasında Türkiye'nin puanı yükseldi.
1- İNGİLTERE: 85.762
2- İTALYA: 75.356
3- İSPANYA: 70.561
4- ALMANYA: 67.910
5- FRANSA: 55.165
6- HOLLANDA: 51.900
7- PORTEKİZ: 49.216
8- BELÇİKA: 43.100
9- TÜRKİYE: 34.800
10- ÇEKYA: 34.750