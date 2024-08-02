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Spor

Temsilcilerimiz kazandı! İşte UEFA ülke puanında son durum

10:43 - 2/08/2024 Friday
Güncelleme: 10:56 - 2/08/2024 Friday
Yeni Şafak

UEFA Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir haftayı 3'te 3 yaparak kapattı. Türkiye'nin, UEFA sıralamasındaki puanı yükseldi. İşte güncel sıralama...

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe rakibini Lugano'yu 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.





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Trabzonspor ise rövanşta Slovakya ekibi Ruzomberok ile kozlarını paylaştı.




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Fırtına 2-0'ın rövanşında rakibini yeni transfer Dragus'un golüyle 1-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükseldi.



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Başakşehir Konferans Ligi'nde 6-1 kazandığı maçında rövanşında La Fiorita ile karşı karşıya geldi.


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Temsilcimiz rakibini 4-0 mağlup ederek üst tura yükselme başarısı gösterdi.


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3 temsilcimizin de maçlarını hem içeride hem de deplasmanda kazanmasıyla birlikte UEFA sıralamasında Türkiye'nin puanı yükseldi.



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1- İNGİLTERE: 85.762

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2- İTALYA: 75.356








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3- İSPANYA: 70.561






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4- ALMANYA: 67.910








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5- FRANSA: 55.165




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6- HOLLANDA: 51.900






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7- PORTEKİZ: 49.216




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8- BELÇİKA: 43.100

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9- TÜRKİYE: 34.800



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10- ÇEKYA: 34.750

#UEFA
#Trabzonspor
#Başakşehir
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