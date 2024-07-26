Temsilcilerimiz kazandı! UEFA ülke puanımız arttı

UEFA Avrupa kupalarında temsilcilerimiz başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin Lugano'yu deplasmanda 4-3 mağlup etmesinin ardından Trabzonspor deplasmanda Ruzomberok'u 2-0, Başakşehir de sahasında La Fiorita'yı 6-1 yendi. 3 galibiyetin ardından ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum...

1 / 12 UEFA organizasyonlarında mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir, ön elemede ilk maçlarından galibiyetle ayrılmayı başardı.

2 / 12 Türkiye'nin UEFA ülkeler sıralamasında puanı yükseldi. İşte güncel liste...

3 / 12 1- İNGİLTERE: 85.732



4 / 12 2- İTALYA: 75.356













5 / 12 3- İSPANYA: 70.561



















6 / 12 4- ALMANYA: 67.910













7 / 12 5- FRANSA: 55.165

















8 / 12 6- HOLLANDA: 52.150







9 / 12 7- PORTEKİZ: 46.416



10 / 12 8- BELÇİKA: 41.500









11 / 12 9- TÜRKİYE: 34.200





