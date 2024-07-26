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Spor

Temsilcilerimiz kazandı! UEFA ülke puanımız arttı

10:15 - 26/07/2024 Cuma
Güncelleme: 10:39 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

UEFA Avrupa kupalarında temsilcilerimiz başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin Lugano'yu deplasmanda 4-3 mağlup etmesinin ardından Trabzonspor deplasmanda Ruzomberok'u 2-0, Başakşehir de sahasında La Fiorita'yı 6-1 yendi. 3 galibiyetin ardından ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum...

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UEFA organizasyonlarında mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir, ön elemede ilk maçlarından galibiyetle ayrılmayı başardı.

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Türkiye'nin UEFA ülkeler sıralamasında puanı yükseldi. İşte güncel liste...

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1- İNGİLTERE: 85.732


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2- İTALYA: 75.356







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3- İSPANYA: 70.561










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4- ALMANYA: 67.910







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5- FRANSA: 55.165









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6- HOLLANDA: 52.150




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7- PORTEKİZ: 46.416


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8- BELÇİKA: 41.500





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9- TÜRKİYE: 34.200




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10- ÇEKYA: 34.150

#Türkiye
#UEFA
#Ülke Puanı
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