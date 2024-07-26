Temsilcilerimiz kazandı! UEFA ülke puanımız arttı

UEFA Avrupa kupalarında temsilcilerimiz başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin Lugano'yu deplasmanda 4-3 mağlup etmesinin ardından Trabzonspor deplasmanda Ruzomberok'u 2-0, Başakşehir de sahasında La Fiorita'yı 6-1 yendi. 3 galibiyetin ardından ülke puanı da yükseldi. İşte UEFA ülkeler sıralamasında son durum...
UEFA organizasyonlarında mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir, ön elemede ilk maçlarından galibiyetle ayrılmayı başardı.
Türkiye'nin UEFA ülkeler sıralamasında puanı yükseldi. İşte güncel liste...
1- İNGİLTERE: 85.732
2- İTALYA: 75.356
3- İSPANYA: 70.561
4- ALMANYA: 67.910
5- FRANSA: 55.165
6- HOLLANDA: 52.150
7- PORTEKİZ: 46.416
8- BELÇİKA: 41.500
9- TÜRKİYE: 34.200
10- ÇEKYA: 34.150