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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: Derbilere yabancı hakem gelecek mi?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: Derbilere yabancı hakem gelecek mi?

Haber Merkezi
11:4811/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakemin atanmasıyla birlikte, önümüzdeki haftalarda oynanacak olan derbilere de yabancı hakemlerin atanmasını kulüpler istemişti. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem hakkında konuştu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic atanmıştı. Bu atama sonrasında birçok kulüp, kendi maçlarına da yabancı hakemin atanmasını talep etti.

Mart ayının sonu ve Nisan ayının başında arka arkaya 1 hafta içerisinde 3 büyük maç oynanacak.

Beşiktaş-Galatasaray, Fenerbahçe-Galatasaray ve Fenerbahçe Trabzonspor maçları 1 hafta içerisinde oynanacak. Bu karşılaşmalar için de kulüplerin yabancı hakem talebi olduğu biliniyor.

Konuyla ilgili konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'ye şu ifadeleri kullandı:

"Ben kimseye asla gibi bir laf söylemedim. Bir şey söylersem, açıklama yaparsam hepiniz duyarsınız. Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız da zaten. Birlikte oturup karar alacağız."

#TFF
#İbrahim Hacıosmanoğlu
#Derbi

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