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Spor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan flaş yabancı kuralı hamlesi

12:51 - 20/07/2024 Cumartesi
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, futbolseverlerin merak ettiği yabancı oyuncu sınırlamasına ilişkin değişikliğe gidecek. İşte ayrıntılar...

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Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geride bırakarak TFF seçimini kazanan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı oldu.




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Federasyondaki yeni yapılanma merak edilirken Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatinin yabancı sayısına el atmak olacağı belirtildi.



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Sabah'ta yer alan habere göre, önceki yönetimin 12'ye indirdiği yabancı sayısı yeniden 14'e çıkarılacak.


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Hacıosmanoğlu'nun yabancı sayısındaki değişikliği ilk yönetim kurulu toplantısında oylamaya sunacağı belirtildi.

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Öte yandan Hacıosmanoğlu'nun kurulda ifade ettiği, "Kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini yasaklayacağız" açıklamasıyla ilgili de talimat değişikliğine gidilecek.

#TFF
#İbrahim Hacıosmanoğlu
#Yabancı Kuralı
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