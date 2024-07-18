TFF Seçimli Genel Kurulu’nda Mehmet Büyükekşi’ye seslendi: ‘’ Kaçma gel buraya!’’

TFF yeni başkanı bugün yapılan Seçimli Genel Kurulu sonrasında belli oluyor. JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurul toplantısı, 261 delegenin imzasıyla açıldı. Saat 11.00'de başlaması gereken genel kurul, 25 dakika gecikmeli başladı. Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı. Kürsüye gelen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile Mehmet Büyükekşi arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Detaylar haberimizde.

1 / 14 Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu bugün saat 11.30’da başladı.



2 / 14 Genel kurula, TFF Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, FIFA, UEFA temsilcileri, TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.



3 / 14 Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da kongrede yer aldı.

4 / 14 Genel kurulu yönetmesi için divan başkanlığına delegeler, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Adana Demirspor Kulübü Murat Sancak aday gösterdi.

5 / 14 Divan başkanlığına yapılan açık oylama sonucunda 146 oy alan Mehmet Baykan seçildi. Murat Sancak ise 84 oy aldı. İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı delegeler, verilen oyların sayılmasını istedi.



6 / 14 Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.

7 / 14 Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun konuşmalarının ardından da başkanlık seçimi için kongre delegeleri oy kullanmaya başladı.



8 / 14 Oy kullanımından önce kulüp başkanları da konuşmak yapmak için kürsüye geldi.

9 / 14 İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kürsüye geldiğinde Mehmet Büyükekşi salondan ayrıldı.

10 / 14 İkili arasında dikkat çeken diyalog yaşandı.

11 / 14 Ecmel Faik Sarıalioğlu: "Kaçma başkanım, gel buraya!" şeklinde Büyükekşi’ye seslendi.

12 / 14 Mehmet Büyükekşi: "Lavaboya gidiyorum." diyerek cevap verdi.



13 / 14 Ecmel Faik Sarıalioğlu ise "Şimdi mi aklına geldi?" ifadesini kullandı.