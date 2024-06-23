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Spor

TFF'den Arda Güler açıklaması

23:17 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 23:17 - 23/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takımımızın bugünkü gerçekleşen antrenmanda Montella ile Arda Güler arasında yaşananlar hakkında yazılı açıklama yayınladı. İşte o açıklama...

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EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına başladı. 

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Antrenmana Montella ile Arda Güler arasında yaşanan diyalog damga vurmuştu.

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TFF'den yaşananlarla ilgili açıklama geldi.

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"A Milli Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur."

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"Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır." 

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"İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir." 

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"Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağ duyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."

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TFF'nin açıklaması.

#TFF
#Türkiye
#Vincenzo Montella
#Arda Güler
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