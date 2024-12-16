TFF'den Türkiye Kupası açıklaması! Fenerbahçe ve Kasımpaşa katılacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılım göstermeyeceğini açıklayan Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüpleriyle ilgili bir son dakika açıklaması yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yla ilgili açıklama yaptı.
İbrahim Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın kararından vazgeçtiğini duyurdu.
Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'nin ise konuyu yönetim kurulu ve genel kurul ile görüşeceğini belirtti.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklaması şöyle:
"Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama niyetleri vardı. Bu istek üzere onlarla görüştük. Fenerbahçe'nin geçen sene aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa ise bildirim yapmıştı, bu sene de yenilemiştiler."
"İki takımın durumu ayrı. Kasımpaşa, mağduriyetlerinin olduğunu ve giderlerin çok olduğunu, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak için federasyonun bu girişimine olumlu cevap verdi. Türkiye Kupası'na katılacaklar."
"Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, kurumsal bir karar aldıklarını, kurumsal aldıkları karar nedeniyle yönetim kurulu ve genel kurul ile görüşeceklerini söyledi ve süre istediler. İnanıyorum ki o gelişmeden sonra olumlu bir karar verecekler. İnşallah öyle olur."