TFF'den Türkiye Kupası açıklaması! Fenerbahçe ve Kasımpaşa katılacak mı?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklaması şöyle:





"Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılmama niyetleri vardı. Bu istek üzere onlarla görüştük. Fenerbahçe'nin geçen sene aldığı bir karar vardı. Kasımpaşa ise bildirim yapmıştı, bu sene de yenilemiştiler."