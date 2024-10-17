Thomas Reis hedefini açıkladı: ‘42 puana ulaştıktan sonra…’

Samsunspor'da mutlu olduğunu ifade eden Reis, "Başarılı bir sezon geçirmemiz işleri biraz kolaylaştırıyor. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. İngilizcemi bile geliştiriyorum. Yeni bir mantaliteye de alışmaya çalışıyorum. Türkiye'de insanlar çok cana yakın, bana çok iyi davranıyorlar ve beni çok iyi hissettiriyorlar." dedi.



