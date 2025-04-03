Thomas Reis’den Cihan Aydın'a eleştiri: ‘Aynı hakem, aynı olay, farklı karar’

Trendyol Süper Lig 30. haftasında Samsunspor deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde teknik direktör Thomas Reis çarpıcı açıklamalarda bulundu. Reis, Fenerbahçe - Galatasaray maçını yöneten Cihan Aydın hakkında eleştirilerde bulundu. İşte detaylar.
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile yapacakları karşılaşmayı değerlendirdi.
29'ncu haftada oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında berbat bir performans gösterdiklerini belirten Thomas Reis, "Elbette ki bunlar futbolda olabiliyor. Öncelikle Antalyaspor karşılaşmasında performansımızı değiştirmemiz gerekiyor. Antalyaspor iyi bir rakip. İyi bir rakibe karşı oynayacağız.
Oyunu geriden pas oyunu ile kurmaya çalışan bir takım. İkili mücadelelerde daha iyi olmamız gerekiyor. Daha fazla savaş vermemiz gerekiyor. Ne yazık ki son haftalarda defansın arkasına koşulan koşularda olsun, uzun koşularda olsun, sahada savaşma ruhunu kaybetmede olsun bazı eksikliklerimiz oldu. Bunları bu karşılaşmada kesinlikle yapmamamız lazım" diye konuştu.
'OYUNCULARIN POZİSYONLARINI DOLDURMA ANLAMINDA SIKINTI YAŞIYORUZ'
Reis, sakatlığı geçen Satka'nın antrenmanlara katıldığını belirterek, "Satka'nın antrenmanlara katılmasına çok mutlu oldum. Sakatlığı tamamen geçti ilk 11'de oynatabilirim. Celil'in kart cezası bitti ancak henüz antrenmanlara başlamadı. Marius'un da cezası bitti.
Bazı oyuncularımız olmadığında dar kadromuzla bazen sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Çünkü o oyuncularının pozisyonlarını doldurma anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Bazen bu zorluklar bize istemediğimiz performanslar göstermeye itebiliyor.
Bazı oyuncularımız da sakat, şu anda onlarla ilgili soru işaretleri de var. Bu oyuncuların durumu yarın netleşecek ve nasıl bir ilk 11 ile Antalyaspor karşısına çıkacağız bunu değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.
‘AYNI HAKEM, AYNI OLAY, FARKLI KARARLAR'
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi takip ettiğini söyleyen Reis, "Bizim Fenerbahçe maçının hakemi de Cihan Aydın'dı. Fenerbahçe-Galatasaray maçında Victor Osimhen hakeme elle dokundu ve kart görmedi. Bizim oyuncumuzda Fenerbahçe maçında ona dokunmuştu hatta daha hafif bir dokunuş olmasına rağmen sarı kart gördü. Hakemler hakkında konuşmayı sevmem.
Büyük takımlara ayrıcalıklı davranılıyor demek istemiyorum ama bazı takımların arasındaki fark diyebilirim. Sonuç olarak aynı hakemdi. Osimhen'in teması bence Marius'un temasından daha sert olduğunu düşünüyorum. Ancak Osimhen'e her hangi bir kart verilmedi. Marius ise sarı kart görüp cezalı duruma düştü. Bu yüzden bazı insanlar yabancı hakem talebinde bulunuyor ve haklı olabilirler. Umarım gelecekte bu tür kararlar adil bir şekilde verilir" dedi.