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Spor

Trabzonspor'da Stefan Savic Rapid Wien karşısında forma giyemeyecek

12:43 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:43 - 14/08/2024 Çarşamba
AA

Trabzonspor’da yeni transferlerden Stefan Savic’in, sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmesi üzerine UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu’nda Rapid Wien ile oynanacak rövanş maçı kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

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 Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Stefan Savic'in ağrılarının geçmemesi üzerine yarın oynanacak Rapid Wien maçı kadrosundan çıkartıldığını bildirdi.

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Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Stefan Savic'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Beşir, şunları kaydetti:

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"Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Net Global Sivasspor ile oynadığı maç sırasında sol bacağında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması tespit edilmiştir. "

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"Oyuncumuzun yapılan son kontrollerinde ağrısının geçmemesi üzerine Rapid Wien maç kadrosundan çıkartılmıştır."

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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak.

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#Trabzonspor
#Savic
#Rapid Wien
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