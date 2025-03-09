Trabzonspor'un iptal edilen penaltısı için eski hakemler ne dedi? 'Saçmalık, cahillik, sezonun en büyük hatası'

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Trabzonspor-Hatayspor maçında yaşanan pozisyonlar, karşılaşmaya damga vurdu. 29. dakikada Kilama'nın eline gelen top sonrasında hakemin önce penaltı verip, daha sonra VAR izlemesi ile bu kararından vazgeçmesi tepkilere neden oldu. Yayıncı kuruluşun programı olan Trio'da eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım bu pozisyon sonrasında hem maçın hakemi Alper Akarsu'yu hem de VAR'da görev yapan Sandi Putros'u sert sözlerle eleştirdi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 27 haftasında sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada bordo mavili takımın 2 penaltısı, VAR izlemesi sonrasında iptal edildi.
29'ncu dakikada savunmada Kilama kayarak topu uzaklaştırmak isterken topa eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
VAR'dan gelen tavsiye üzerine hakem Alper Akarsu izledikten sonra penaltı kararını iptal etti.
Bu pozisyona, yayıncı kuruluşun programı olan Trio'da eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım sert tepki gösterdi.
Deniz Çoban: "Bu her şekilde penaltı. Eğer buna hakem penaltı vermezse, VAR'ın devreye girerek buna penaltı vermesi gerekir. Ama hakem doğru olarak penaltı verdi. VAR penaltının iptali için çağırdı. Mantığını anlamadım."
Bahattin Duran: "Pozisyon benim için bu sezon olan en ciddi VAR hatalarından. İlk 3'e girer. Burada el o kadar doğal ki, açılmış. Yüz hakeme sorsan yüzü de buna 'penaltı' der."
Bülent Yıldırım: "Dünyanın her yerinde tartışmasız penaltı. Tartışmaya bile değmeyecek penaltı. VAR'ın davranışı baştan aşağı saçmalık. Hakemin kararını değiştirmesi daha da büyük cahillik."