'Gollü bir maç vadediyordu'

"Kasımpaşa takımı çok atıp en gol çok yiyen 5. takımıydı. Biz de gol yeme konusunda istediğimiz sağlamlıkta değildik, 7. sıradaydık. Gollü bir maç vadediyordu. Amacımız rakibin bu zaafını kullanıp goller bulabilmek ama savunmada onların efektif oyuncularına izin vermemekti."