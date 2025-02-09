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İlhan Palut Beşiktaş'ın transferini açıkladı

İlhan Palut Beşiktaş'ın transferini açıkladı

16:519/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kasımpaşa maçı sonrası takımdan bir futbolcunun Beşiktaş'a transfer olacağını açıkladı. İşte Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı futbolcu...

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından teknik direktör İlhan Palut basın toplantısında transfere dair açıklamalarda bulundu.

'Gollü bir maç vadediyordu'

"Kasımpaşa takımı çok atıp en gol çok yiyen 5. takımıydı. Biz de gol yeme konusunda istediğimiz sağlamlıkta değildik, 7. sıradaydık. Gollü bir maç vadediyordu. Amacımız rakibin bu zaafını kullanıp goller bulabilmek ama savunmada onların efektif oyuncularına izin vermemekti."

'Beraberliği yakalayabilirdik'

"İlk yarıda genel manada hiç pozisyon vermedik. İlk yarı iyi organize olamadık. İkinci yarıya çok iyi başladık. 2-2'yi arayan takımdık. Kasımpaşa ilk geldiği anda 3'ü buldu. Duran toptan da olsa 3-2'yi bulduk. Beraberliği yakalayabilirdik. Yine kötü goller yediğimiz bir maçın sonucunda istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık."

'Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum'

"İyi gitmiyoruz, toparlamamız gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Bunları çok söylediğimin de farkındayım. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Üzgün bir şekilde buradan ayrılıyoruz"

'Ömür aramıza katılacak'

"Bir aksilik olmazsa Abdülkadir Ömür aramıza katılacak."



'Yarın Beşiktaş'a dönecek'

"Bir sürpriz olmazsa da Amir Hadziahmetovic yarın Beşiktaş'a dönecek." 

#İlhan Palut
#Beşiktaş
#Transfer

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