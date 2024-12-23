Trendyol Süper Lig’de 2025 kış transfer sezonu için geri sayım başladı! Ligin ilk yarısı 19. haftanın tamamlanması ile sona erecek ve ara transfer dönemi başlayacak. Özellikle dört büyükler sakatlık ve formsuzluk yönünden sıkıntı yaşadığı için takıma takviyelerde bulunacak. Lige tutunmaya çalışan alt sıralardaki takımlar ise eksik bölgelere transferler yapacak. Peki, 2025 kış transfer sezonu ne zaman açılacak? İşte transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri…

1 /9 2024-2025 sezonunun ara transfer dönemi için geri sayım başladı.



2 /9 Sakatlıklar, formsuzluk ve kadro derinliği sorunlarıyla mücadele eden takımlar, bu dönemi en verimli şekilde değerlendirmek için kolları sıvadı.



3 /9 Şampiyonluk yarışında bir adım geride kalmak istemeyen kulüpler, transfer pazarında aktif olmaya hazırlanıyor.



4 /9 Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu sezon da birçok sürpriz transfer ve beklenmedik hamleler ile karşılaşmamız muhtemel.

5 /9 Özellikle ligin alt sıralarındaki ekipler, kümede kalma mücadelesi verirken, üst sıralardaki takımlar ise şampiyonluk hedefiyle transferler yapacak.

6 /9 Futbolseverlerin gözü, kulüplerin nasıl stratejiler izleyeceğine ve hangi yıldız isimleri kadrolarına katacağına çevrildi. İşte, Süper Lig'in heyecanla beklenen ara transfer dönemi tarihleri..

7 /9 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN AÇILACAK VE BİTECEK? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Süper Lig 2024-2025 ara transfer dönemi tarihleri belli oldu.



8 /9 Buna göre; Futbolda ara transfer dönemi 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.