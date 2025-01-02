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Transferin gözdesi Livakovic'in bonservisi belli oldu

Transferin gözdesi Livakovic'in bonservisi belli oldu

11:532/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
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Fenerbahçe'de sezonun başarılı isimlerinden Dominik Livakovic, Suudi ekiplerinin radarına girdi. Hırvat kaleciyi ucuza bırakmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, başarılı eldivenin bonservisini belirledi.

Fenerbahçe'de bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri çeken Dominik Livakovic Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girdi.

Hırvat kaleci ile ilgilenen Körfez ekiplerinin Fenerbahçe'ye ocak ayında ya da sezon sonu resmi teklifte bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında.

Yıldız kaleciyi düşük bir ücrete bırakmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi de Livakovic'in bonservisini belirlemiş durumda.

Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertli kurmaylar deneyimli file bekçisi ile ilgilenen kulüplerden 20 milyon Euro bonservis talep edecek.

Yönetimin bu fiyatta kararlı olduğu ve Livakovic'i daha az bir ücrete bırakmaya soğuk baktığı da gelen haberler arasında.

Bu sezon ligde 15 maça çıkan Livakovic 13 gole engel olamazken 8 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

#Fenerbahçe
#Dominik Livakovic
#Transfer

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