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Spor

Transferine Mourinho vetosu! Takımda kalacak

12:17 - 4/08/2024 Pazar
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Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız isme gelen teklif, teknik direktör Jose Mourinho'dan döndü. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano engelini geçti.








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Kanarya, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselebilmek için Lille ile karşılaşacağı maça yoğun bir tempoda hazırlanıyor.











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Sarı-lacivertlilerde diğer yandan sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.







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Fenerbahçe yeni sezonda her kulvarda başarılı olabilmek adına transferde titiz davranıyor. Takıma katılacak yeni yıldızlar büyük bir merakla takip ediliyor.












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Diğer yandan Kanarya'da takımdan ayrılacak futbolcular gündemi meşgul ediyor.






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Fenerbahçe'de geride kalan sezon sergilediği oyunla en çok dikkat çeken isimlerden birisi de Alexander Djiku oldu.


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Son olarak yıldız isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.





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Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Alexander Djiku'yu Fransa'dan Rennes istiyor.

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Fotomaç'ta yer alan habere göre Fransız basını, Jose Mourinho'nun Djiku'dan vazgeçmeyeceği ve takımda tutacağı ifade edildi.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Transfer
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