Transferine Mourinho vetosu! Takımda kalacak

Süper Lig'in başlamasına az bir zaman kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız isme gelen teklif, teknik direktör Jose Mourinho'dan döndü. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano engelini geçti.
Kanarya, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselebilmek için Lille ile karşılaşacağı maça yoğun bir tempoda hazırlanıyor.
Sarı-lacivertlilerde diğer yandan sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Fenerbahçe yeni sezonda her kulvarda başarılı olabilmek adına transferde titiz davranıyor. Takıma katılacak yeni yıldızlar büyük bir merakla takip ediliyor.
Diğer yandan Kanarya'da takımdan ayrılacak futbolcular gündemi meşgul ediyor.
Fenerbahçe'de geride kalan sezon sergilediği oyunla en çok dikkat çeken isimlerden birisi de Alexander Djiku oldu.
Son olarak yıldız isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Alexander Djiku'yu Fransa'dan Rennes istiyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Fransız basını, Jose Mourinho'nun Djiku'dan vazgeçmeyeceği ve takımda tutacağı ifade edildi.