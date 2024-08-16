Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig 3. hafta maç 3 maçın ertelendiğini duyurdu. 3. hafta müsabakalarının erteleme kararı TFF’nin resmi sitesinden açıklandı. Peki, Trendyol Süper Lig 3. hafta maçları neden ertelendi, maçlar ne zaman oynanacak? İşte detaylar.
Türkiye Futbol Federasyonu 3. hafta müsabakalarını erteleme kararı aldı.
Erteleme kararı TFF’nin resmi sitesinden duyuruldu.
Trendyol Süper Lig 3. hafta maçları neden ertelendi, ne zaman oynanacak?
TFF’nin yaptığı açıklama şu şekilde;
‘‘Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.
Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir.
Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.
Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir.’’