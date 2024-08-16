Spor

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçları neden ertelendi, ne zaman oynanacak?

16:15 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 17:25 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig 3. hafta maç 3 maçın ertelendiğini duyurdu. 3. hafta müsabakalarının erteleme kararı TFF’nin resmi sitesinden açıklandı. Peki, Trendyol Süper Lig 3. hafta maçları neden ertelendi, maçlar ne zaman oynanacak? İşte detaylar.

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Türkiye Futbol Federasyonu 3. hafta müsabakalarını erteleme kararı aldı.


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Erteleme kararı TFF’nin resmi sitesinden duyuruldu.

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Trendyol Süper Lig 3. hafta maçları neden ertelendi, ne zaman oynanacak?


TFF’nin yaptığı açıklama şu şekilde;


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‘‘Bu sezon ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden kulüplerimizden Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu, Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir FK kulüplerimiz ise UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele etmektedir.


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Play-off müsabakaları, Avrupa kupalarında lig aşamasına kalmadan önceki son aşama olması sebebiyle özellikle ülke puanı açısından oldukça önemlidir.


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Bu sebeple, play-off aşamasında maç yapacak olan kulüplerimiz ile yapılan istişareler sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Galatasaray - Gaziantep FK, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları federasyonumuz tarafından ertelenmiştir. UEFA Avrupa Ligi Play-Off müsabakası oynayacak olan Beşiktaş kulübümüz ise fikstür gereği 3. haftayı bay geçmektedir.

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Ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK müsabakası 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK müsabakaları ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde oynanacaktır. Nihai program daha sonra ilan edilecektir.’’


#Trendyol Süper Lig
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