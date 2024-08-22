Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 3. haftada görev alacak hakemleri duyurdu. Süper Lig’de bu hafta toplamda 6 maç oynanacak. Avrupa kupalarında boy gösteren temsilcilerimizin maçları TFF’nin aldığı kararla ertelendi. Peki, Trendyol Süper Lig 3. haftasında hangi hakem görev alacak, kim hangi maçı yönetecek? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük
21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay
25 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman