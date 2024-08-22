Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 3. haftada görev alacak hakemleri duyurdu. Süper Lig’de bu hafta toplamda 6 maç oynanacak. Avrupa kupalarında boy gösteren temsilcilerimizin maçları TFF’nin aldığı kararla ertelendi. Peki, Trendyol Süper Lig 3. haftasında hangi hakem görev alacak, kim hangi maçı yönetecek? İşte detaylar.

1 / 8 Trendyol Süper Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.



2 / 8 Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:



3 / 8 Yarın:

21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu

4 / 8 24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

5 / 8 21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

6 / 8 25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

7 / 8 21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan