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Spor

TFF duyurdu: Trendyol Süper Lig’de 3. hafta hakemleri belli oldu

11:44 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:45 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 3. haftada görev alacak hakemleri duyurdu. Süper Lig’de bu hafta toplamda 6 maç oynanacak. Avrupa kupalarında boy gösteren temsilcilerimizin maçları TFF’nin aldığı kararla ertelendi. Peki, Trendyol Süper Lig 3. haftasında hangi hakem görev alacak, kim hangi maçı yönetecek? İşte detaylar.

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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.


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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:


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Yarın:


21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu

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24 Ağustos Cumartesi:


19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor: Zorbay Küçük

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21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Çağdaş Altay

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25 Ağustos Pazar:


19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

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21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

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21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Turgut Doman



#TFF
#Süper Lig
#Merkez Hakem Kurulu
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