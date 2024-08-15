Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta görev alan hakemler kimler, hangi hakem hangi maçı yönetecek? İşte sorunun cevabı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu
17 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman
21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazar:
19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen
21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler