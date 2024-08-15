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Spor

TFF duyurdu: Süper Lig'de 2. haftada görev alacak hakemler belli oldu

10:24 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:25 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta görev alan hakemler kimler, hangi hakem hangi maçı yönetecek? İşte sorunun cevabı.

1/ 10

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

2/ 10

Yarın:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu


3/ 10

17 Ağustos Cumartesi:

19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman


4/ 10

21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

5/ 10

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

6/ 10

18 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler


7/ 10

21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın

8/ 10

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen

9/ 10

21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır

10/ 10

21.00 İkas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler

#Süper Lig
#TFF
#Merkez Hakem Kurulu
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