Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu. Peki, Trendyol Süper Lig’de bu hafta görev alan hakemler kimler, hangi hakem hangi maçı yönetecek? İşte sorunun cevabı.

1 / 10 Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

2 / 10 Yarın: 21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: Direnç Tonusluoğlu



3 / 10 17 Ağustos Cumartesi: 19.15 Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: Turgut Doman



4 / 10 21.45 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

5 / 10 21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Kadir Sağlam

6 / 10 18 Ağustos Pazar: 19.15 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler



7 / 10 21.45 Gaziantep FK-Samsunspor: Emre Kargın

8 / 10 21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Mehmet Türkmen

9 / 10 21.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır