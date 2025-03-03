Tugay Kerimoğlu Fenerbahçe-Antalyaspor maçının adamını seçti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve zirve ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi. Mücadeleyi değerlendiren Tugay Kerimoğlu, maçın oyuncusunu seçti.
Tugay Kerimoğlu'nun Fenerbahçe-Antalyaspor maçıyla ilgili TRT Spor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle:
"Maçı izlerken şunu söyledim. Antalyaspor'un 3. bölgeye girme yasağı vardı herhalde. Bunun etkeni de Fenerbahçe'nin oynadığı oyundur. Galatasaray'ın puan kaybettiği günde Fenerbahçe'nin hata yapmayacağı bir gerçekti."
"İlk yarıdan rahatlamış ve hafta içi oynanacak Avrupa maçının da etkisiyle ikinci yarı tamamen rölantiye almıştı Fenerbahçe. Antalya takımı da neredeyse hiç rakip ceza sahasına girmeden maçı bitirdi. Kolay bir maç oldu Fenerbahçe için açıkçası. Fenerbahçe'yi tehdit edemediler."
"Skriniar'ın geriden oyun kurma anlamında yaptıkları önemli. Rakip ne kadar da etkisiz olsa bazen bazı maçlarda oyuncular sahneyi alır. Fenerbahçe'de maçın adamı diye adlandıracak olursak ben onu söylerim."
"Fenerbahçe takım savunmasını doğru yapıyor. Oyun sonradan top sendeyken şekillenmeye başladığında, bana göre Skriniar burada onun üzerinden kurulacağı belli."
"Tadic'in maç sonu konuşmalarında benzetmeleri çok hoş. İşte olması gereken bu. 4-6 arası Galatasaray oynamadı mı? Her golde twitler değişiyor."
"Değişkenliği sezon içerisinde yapamazsın ama yanlış oyuncu değişiklikleri sana problem yaratır. Bana göre Galatasaray'ın problemleri sistemde oluyor. Fenerbahçe'ye 3'lü oluyor, Galatasaray'a olmuyor. Sen burada müdahale edip sistemini değiştireceksin gerekirse."