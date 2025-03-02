Tugay Kerimoğlu'ndan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Bu zamanda kolay kolay bulunmaz

Tugay Kerimoğlu ayrıca, "İkinci yarıdaki son 15-20 dakikada bu kadar kendi sahasına mahkum olmamalı. Gün sonunda yapılan işlerin karşılığı doğru çıkıyorsa bu, oyuncu grubu ve teknik direktöre yazar. Maçın adamı Gedson Fernandes. Hem hücuma destek verecek, hem defansa yardım edecek, hem oyunu yönlendirecek, oyunu kuracak, mücadele edecek... Böyle orta saha bu zamanda kolay kolay bulunmaz." değerlendirmesinde bulundu.