Tugay Kerimoğlu'ndan Fenerbahçeli yıldızla ilgili flaş sözler: Sakatlık riski yüzde 100

Galatasaray'ın efsane isimlerinden, futbol yorumcusu Tugay Kerimoğlu, Fenerbahçe'yi değerlendirirken sarı-lacivertlilerin yıldız ismiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'yi değerlendiren Tugay Kerimoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Arma&NutSpor YouTube kanalında konuşan Kerimoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Talisca iyi bir sol ayak, Alanya maçında gol attı diyorsunuz ama Anderlecht maçında oynamamasının sebebini hiç düşündünüz mü?"
"Sakatlık riskinin yüzde 100 olduğu bir oyuncu şu anda."
Brezilyalı futbolcunun son maçını 29 Kasım'da oynadığı hatırlatılması üzerine Kerimoğlu, "Kasımdan bu yana olan sürece bak 3 ay geçmiş. Bu oyuncunun sakatlanma riski en üst seviyede." ifadelerini kullandı.
"Bunun fiziksel anlamdaki gelişimini doğru düzgün sağlaman lazım, Jose Mourinho da bunu yapıyor."