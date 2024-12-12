Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı futbolcuya tepki: "Hazır bekleyeceksin orada!"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcu Victor Nelsson arasında yaşanan gerginlik Malmö maçına damga vurdu. Eski Galatasaraylı futbolcu ve yorumcu Tugay Kerimoğlu, Danimarkalı oyuncu için dikkat çeken ifadeler kullandı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında Malmö ile 2-2 berabere kaldı.
Karşılaşmaya teknik direktör Okan Buruk ile Victor Nelsson arasında yaşanan diyalog damga vurdu.
Oyuna girmek için yanına Nelsson'u çağıran Okan Buruk, Danimarkalı futbolcuyla kısa süreliğine gerginlik yaşadı.
Nelsson'un isteksiz tavır sergilemesi Buruk'u çileden çıkarırken ikili arasında yaşananları eski Galatasaraylı futbolcu ve yorumcu Tugay Kerimoğlu değerlendirdi.
Danimarkalının davranışlarından rahatsız olduğunu dile getiren Kerimoğlu, "Vücut dili hoşuma gitmiyor Nelsson'un... Bir şeylerin çabasını gösterirken orada üstünü çıkarmış orada hazır şekilde beklemen lazım!"
"Galatasaray tarihine geçmiş adama karşı sen bu davranışı yapıyorsan, seninle devre arasını bile beklemem!" ifadelerini kullandı.