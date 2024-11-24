Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı yıldıza sert sözler: Kalmak istemiyorsan ayrıl

Kaçırdığı gol pozisyonuna değinen Tugay Kerimoğlu, "6 pastan nasılsa gol olduğunu düşünüp öyle vuramazsın. Top sekebilir, zemin kötü olabilir, kaçırabilirsin ama oyundan çok uzaksın. 'Geri koş' desen de koşamıyor. Mental ve fiziksel olarak kendini bırakmış. Ziyech kalitesindeki oyuncunun oyunu umursamaması ve giydiğinin formanın karşılığını bilmemesi olamaz. Bu kadar lakayıt olamazsın, dalga geçemezsin" şeklinde konuştu.