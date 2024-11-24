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Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı yıldıza sert sözler: Kalmak istemiyorsan ayrıl

Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı yıldıza sert sözler: Kalmak istemiyorsan ayrıl

09:3724/11/2024, Sunday
G: 24/11/2024, Sunday
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası değerlendirmelerde bulunan Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılıların yıldız ismini sert sözlerle eleştirdi.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Bodrum FK deplasmanında 1-0'lık skorla kazandı.

Sarı-kırmızılıların zaferinin ardından eski futbolcu Tugay Kerimoğlu yorumlarda bulundu.

Milli aranın Galatasaray'a etkisine dikkat çeken Tugay Kerimoğlu, "Milli aralar bazen olumlu bazen de olumsuz olabiliyor. Galatasaray'ın enerjisi düşüktü" dedi.

Futbolun acıma duygusu olmadığını belirten Tugay Kerimoğlu, "1-0'ı korumak en tehlikeli oyundur. Son dakikadaki top direkten dönmese derdini anlatamazsın. Futbolun acıma duygusu yoktur" şeklinde konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın yıldızlarının yorgun gözüktüğünü vurgulayan Tugay Kerimoğlu, "Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Torreira, Sara yorgun gözüktü. Böyle bir durumda topun tamamıyla sende olması lazım ki koşmadan maçı bitirebilesin" yorumunda bulundu.

Hakim Ziyech'e parantez açan Tugay Kerimoğlu, "Esas konuya gelelim, Hakim Ziyech... Çok sert girmek istemiyorum ama bir oyuncunun oyuna girdikten sonraki vücut dilini gördük. Ziyech mutsuzsan, kalmak istemiyorsan Okan hocana veya başkana 'Gitmek istiyorum' diye söyle ve ayrıl. Kimseyi uğraştırma. Kulübede olması Okan hocaya zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaçırdığı gol pozisyonuna değinen Tugay Kerimoğlu, "6 pastan nasılsa gol olduğunu düşünüp öyle vuramazsın. Top sekebilir, zemin kötü olabilir, kaçırabilirsin ama oyundan çok uzaksın. 'Geri koş' desen de koşamıyor. Mental ve fiziksel olarak kendini bırakmış. Ziyech kalitesindeki oyuncunun oyunu umursamaması ve giydiğinin formanın karşılığını bilmemesi olamaz. Bu kadar lakayıt olamazsın, dalga geçemezsin" şeklinde konuştu.

#Galatasaray
#Tugay Kerimoğlu
#Hakim Ziyech

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