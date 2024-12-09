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Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı yıldıza tepki! "Kendini sorgulamalı"

Tugay Kerimoğlu'ndan Galatasaraylı yıldıza tepki! "Kendini sorgulamalı"

10:369/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
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Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadeleyi değerlendiren sarı-kırmızılıların efsane ismi Tugay Kerimoğlu, yıldız isimle ilgili çarpıcı bir ifade kullandı.

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçı TRT Spor'da değerlendirdi.

Metehan Baltacı'nın oynaması gereken maçın bu olmadığını aktaran Tugay Kerimoğlu, "Bir Nelsson hamlesi olur mu diye düşündüğüm anlar oldu" dedi.

Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'e ayrı parantez açan Kerimoğlu, iki futbolcunun da iyi oynayıp görevini yaptığını aktardı.

Metehan Baltacı'nın yavaş yavaş öğreneceğini dile getiren Tugay Kerimoğlu, Roland Sallai'nin sağ bekte de iyi bir görüntü çizdiğini belirtti.

Sivasspor maçında Galatasaray adına oyuna girmeyen bir tane futbolcunun olduğunu söyleyen Tugay Kerimoğlu, Hakim Ziyech'i işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"O neden oyuna girmiyor? Bu maç 3 olmuş, doğru şeyler yapıp kazanmışsın ama antrenman performansından dolayı hoca Efe'yi düşünüyorsa Hakim Ziyech de kendini sorgulamalı."

#Tugay Kerimoğlu
#Galatasaray
#Sivasspor

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