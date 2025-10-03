Tümer Metin’den bomba Edin Dzeko iddiası

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında evinde Nice’i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından ünlü yorumcu ve eski futbolcu Tümer Metin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Metin, Youssef En-Nesyri’nin performansına ateş püskürdü ve Edin Dzeko için çarpıcı bir iddia ortaya attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Tümer Metin, Asist Analiz YouTube kanalında Fenerbahçe'yi değerlendirdi.
En-Nesyri'nin performansını eleştiren Metin, Dzeko için de dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Ünlü yorumcunun açıklamaları şöyle:
"Fenerbahçe santrforu olmak bu ülkede çok zordur. Mateja Kezman dünya yıldızıydı, kaçırdığı zaman eleştiriliyordu.
Fenerbahçe santrforu çabalamaz. En-Nesyri için 'Çok iyi niyetli' diyorlar, sağdan sola hücum presi yapıyormuş. Babacım yapma, yapma, yapma, yapma!
Ötekinin ağrısı varmış, yapmayın bunları. Fenerbahçe santrforu çabalamaz. Fenerbahçe santrforu, Fenerbahçe'nin yıldızıdır. Ali Koç yönetiminin ve transfer politikasını senelerce bu yönden eleştirdik.
Tabii ki Dzeko'ya lafımız yok. O da işte kariyerinin son deminde geldiği için. O Dzeko bile bu takımı daha iyi oynatırdı."