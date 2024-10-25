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Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcu çarpıcı yorum: Takım arkadaşım olsa rahatsız olurum

Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcu çarpıcı yorum: Takım arkadaşım olsa rahatsız olurum

10:2825/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertli takımın yıldız ismi Maximin için dikkat çeken bir yorumda bulundu. Karşılaşmanın ardından Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Metin'in o açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'de Saint-Maximin tuhaf bir oyuncu."

"Maximin benim takım arkadaşım olsa rahatsız olurum. Öyle söyleyeyim."

"Meziyeti var, birebirde etkili, süratli, seyirciyi heyecanlandırır diyorsun ama sonuç odaklı..."

"Normalde golde yaptığı orta... İlk yarı 2-3 tane orta geldi. Giriyor, çıkıyor."

"Mesela Garnacho; Manchester United'ın bulduğu golde ikili sıkıştırma geldiğinde direkt boştaki adamı buldu."

"Maximin bunu yapmıyor. Zorluyor birebiri o zaman içeride de bir tıkanıklık oluyor."

#Fenerbahçe
#Tümer Metin
#Maximin

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