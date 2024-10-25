Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcu çarpıcı yorum: Takım arkadaşım olsa rahatsız olurum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertli takımın yıldız ismi Maximin için dikkat çeken bir yorumda bulundu. Karşılaşmanın ardından Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Metin'in o açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe'de Saint-Maximin tuhaf bir oyuncu."
"Maximin benim takım arkadaşım olsa rahatsız olurum. Öyle söyleyeyim."
"Meziyeti var, birebirde etkili, süratli, seyirciyi heyecanlandırır diyorsun ama sonuç odaklı..."
"Normalde golde yaptığı orta... İlk yarı 2-3 tane orta geldi. Giriyor, çıkıyor."
"Mesela Garnacho; Manchester United'ın bulduğu golde ikili sıkıştırma geldiğinde direkt boştaki adamı buldu."
"Maximin bunu yapmıyor. Zorluyor birebiri o zaman içeride de bir tıkanıklık oluyor."