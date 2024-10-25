Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcu çarpıcı yorum: Takım arkadaşım olsa rahatsız olurum

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleyi değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertli takımın yıldız ismi Maximin için dikkat çeken bir yorumda bulundu. Karşılaşmanın ardından Asist Analiz YouTube kanalında konuşan Metin'in o açıklamaları şu şekilde:

1 /6 "Fenerbahçe'de Saint-Maximin tuhaf bir oyuncu."

2 /6 "Maximin benim takım arkadaşım olsa rahatsız olurum. Öyle söyleyeyim."

3 /6 "Meziyeti var, birebirde etkili, süratli, seyirciyi heyecanlandırır diyorsun ama sonuç odaklı..."

4 /6 "Normalde golde yaptığı orta... İlk yarı 2-3 tane orta geldi. Giriyor, çıkıyor."

5 /6 "Mesela Garnacho; Manchester United'ın bulduğu golde ikili sıkıştırma geldiğinde direkt boştaki adamı buldu."