Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme: Mahalle kabadayısı

"Kimse kusura bakmasın böyle futbol oynanmaz, Maximin'in oynadığı gibi. Öyle bir şey yok. Alıyor topu ne yaptığı belirsiz. Ne takım oyunu, ne yardımlaşma, ne savunma var. Mahallede kabadayılar vardı. Fiziki ve yaş olarak senden büyük olurlardı, topu alırlardı, kimseye vermezlerdi. Öyle futbol mu oynanır ya!. Takım arkadaşı olsam, her gün odasına giderim. 'Böyle futbol oynanmaz' derim."