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Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme: Mahalle kabadayısı

Tümer Metin'den Fenerbahçeli yıldıza ilginç benzetme: Mahalle kabadayısı

11:408/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçı yorumlayan Tümer Metin, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi. Metin, Fenerbahçeli yıldız için de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Tümer Metin'in derbinin ardından tv100'de yaptığı o değerlendirmeler:

"Beşiktaş'ınki bir şampiyonluk oyunu mudur, değil ama derbiyi kazanabilmek adına bence olağanüstü işler yaptılar."

"Gedson Fernandes inanılmaz bir maç çıkardı."

"Çok eleştiri almasına rağmen Svensson sahanın en iyilerindendi."

"Sofyan Amrabat'ı çok iyi kilitlediler. Topa sahip olmakla işi yoktu Beşiktaş'ın."

"Maç önü, maç sonu açıklamalarını çok beğendim. Yönetim de Serdar Hoca için gereğini yapsın. Kimilerinin yokluğu kimilerine fırsat olur. Serdar Hoca bu fırsatı yakaladı ve bence çok iyi de kullandı. Bu galibiyetle camianın üzerindeki kara bulutları dağıttı. Yönetimin, Serdar Topraktepe'ye hakkını vermesi lazım."

"Kimse kusura bakmasın böyle futbol oynanmaz, Maximin'in oynadığı gibi. Öyle bir şey yok. Alıyor topu ne yaptığı belirsiz. Ne takım oyunu, ne yardımlaşma, ne savunma var. Mahallede kabadayılar vardı. Fiziki ve yaş olarak senden büyük olurlardı, topu alırlardı, kimseye vermezlerdi. Öyle futbol mu oynanır ya!. Takım arkadaşı olsam, her gün odasına giderim. 'Böyle futbol oynanmaz' derim."

"Mourinho'nun bir ifadesine takıldım. Sevmiyormuş ama kullanmış. 'Şanssızdık' diyor. Nasıl şanssızdı Fenerbahçe? Tadic'in frikiği direkten döndü. Şanssızlık mı? Aşağıya vurup gol olsa şansla mı gol oldu diyeceğiz? En-Nesyri'nin kafası direkten döndü. Aşağıya vur abi. İndir kafanı vur aşağıya. Şanssızlık değil bunlar. En-Nesyri kafasıyla 1 puan çıkarsa veya kazansa şansla mı kazanmış olacaktın?"

#Süper Lig
#Beşiktaş
#Fenerbahçe

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