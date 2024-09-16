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Spor

Tümer Metin'den Mourinho'ya flaş eleştiri: İlk 11'e yazacaksın

10:32 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:46 - 16/09/2024 Pazartesi
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Eski milli futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, karşılaşmayı değerlendirirken yıldız isme ayrı bir parantez açtı.

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Eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettiği maçı yorumladı.







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Tümer Metin'in İrfan Can Kahveci sözleri dikkat çekti.






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2023-24'te kariyer sezonunu geçiren ve 18 gol, 12 asistlik skor katkısı veren İrfan Can Kahveci, Mourinho'nun göreve gelişiyle hamle oyuncusuna dönüşmüştü.


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Bu sezon sadece ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan İrfan Can Kahveci, Göztepe maçında süre alamamış; Rizespor, Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında ise sonradan oyuna dahil olmuştu.







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Öte yandan Tümer Metin, Mourinho'nun İrfan Can Kahveci kararını eleştirdi.


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Tümer Metin, İrfan Can Kahveci'nin olmadığı anlarda Fenerbahçe'nin yaratıcılık konusunda sıkıntı çektiğini söyledi.


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Milli futbolcunun ilk 11'de sahaya sürülmesi gerektiğini aktaran Tümer Metin, "İrfan Can'ı yazacaksın oraya, başka türlü olmaz" ifadelerini kullandı.

#Fenerbahçe
#Tümer Metin
#İrfan Can Kahveci
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