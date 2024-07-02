Türkiye Avusturya'yı yenerse rakibi kim, çeyrek finalde kimle oynayacak?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlılar bu turu geçmesi halinde bu akşam 19.00’da oynanacak karşılaşma ile birlikte çeyrek final rakibi belli olacak. Peki, Türkiye Avusturya'yı yenerse rakibi kim olacak? İşte sorunun cevabı.
A Milli Futbol Takımı bu akşam saat 22.00’de Avusturya ile karşı karşıya gelecek.
Leipzig şehrinde şehrinde oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.
Avusturya ile 18. kez karşılaşacak olan olan milliler rakibine karşı 7 kez üstünlük sağladı.
Avusturya bu maçlardan 9 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.
Avusturya'ya rakip olduğu son beş resmi maçı kaybetmeyen Türkiye (4G 1B), bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapattı.
Ay-yıldızlılar bu maçı kazandığı takdirde adını çeyrek finale yazdıracak.
2008'den bu yana ilk kez gruptan çıkan ay yıldızlılar bu maçtan da galibiyet çıkarıp adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.
TÜRKİYE AVUSTURYA'YI YENERSE RAKİBİ KİM OLACAK?
A Millilerin muhtemel rakibi Romanya'yı 2-0 mağlup eden Hollanda oldu. Türkiye - Avusturya maçının galibi çeyrek finalde Hollanda ile oynayacak.