Spor

Türkiye Avusturya'yı yenerse rakibi kim, çeyrek finalde kimle oynayacak?

20:50 - 2/07/2024 Salı
Güncelleme: 20:51 - 2/07/2024 Salı
Yeni Şafak

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlılar bu turu geçmesi halinde bu akşam 19.00’da oynanacak karşılaşma ile birlikte çeyrek final rakibi belli olacak. Peki, Türkiye Avusturya'yı yenerse rakibi kim olacak? İşte sorunun cevabı.

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A Milli Futbol Takımı bu akşam saat 22.00’de Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

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Leipzig şehrinde şehrinde oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.


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Avusturya ile 18. kez karşılaşacak olan olan milliler rakibine karşı 7 kez üstünlük sağladı. 

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Avusturya bu maçlardan 9 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.


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Avusturya'ya rakip olduğu son beş resmi maçı kaybetmeyen Türkiye (4G 1B), bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapattı.


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Ay-yıldızlılar bu maçı kazandığı takdirde adını çeyrek finale yazdıracak.

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2008'den bu yana ilk kez gruptan çıkan ay yıldızlılar bu maçtan da galibiyet çıkarıp adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

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TÜRKİYE AVUSTURYA'YI YENERSE RAKİBİ KİM OLACAK?


A Millilerin muhtemel rakibi Romanya'yı 2-0 mağlup eden Hollanda oldu. Türkiye - Avusturya maçının galibi çeyrek finalde Hollanda ile oynayacak.



#Türkiye
#Avusturya
#EURO 2024
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