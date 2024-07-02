A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ay-yıldızlılar bu turu geçmesi halinde bu akşam 19.00’da oynanacak karşılaşma ile birlikte çeyrek final rakibi belli olacak. Peki, Türkiye Avusturya'yı yenerse rakibi kim olacak? İşte sorunun cevabı.

1 / 9 A Milli Futbol Takımı bu akşam saat 22.00’de Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

2 / 9 Leipzig şehrinde şehrinde oynanacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.



3 / 9 Avusturya ile 18. kez karşılaşacak olan olan milliler rakibine karşı 7 kez üstünlük sağladı.

4 / 9 Avusturya bu maçlardan 9 kez galip gelirken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.



5 / 9 Avusturya'ya rakip olduğu son beş resmi maçı kaybetmeyen Türkiye (4G 1B), bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapattı.



6 / 9 Ay-yıldızlılar bu maçı kazandığı takdirde adını çeyrek finale yazdıracak.

7 / 9 Millilerin çeyrek finaldeki rakibi Hollanda-Romanya maçını galibi olacak.



8 / 9 2008'den bu yana ilk kez gruptan çıkan ay yıldızlılar bu maçtan da galibiyet çıkarıp adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.