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Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

21:0327/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında oynanan son hafta maçlarının ardından 8 takım çeyrek finale yükseldi. Grubunu lider tamamlayan takımlar kura çekimine seri başı olarak katılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar ve muhtemel eşleşmeler belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda A,B,C ve D grubunda oynanan üç maçın ardından çeyrek finale yükselen sekiz takım belli oldu.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura çıkma hakkını elde etti. Lider olarak adını çeyrek finale yazdıran ekipler, kura çekimine seri başı olarak katılacak. 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HANGİ TAKIMLAR ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ?

-Trabzonspor

-İskenderunspor

-Fenerbahçe

-Göztepe

-Beşiktaş

-Bodrum FK

-Galatasaray

-TÜMOSAN Konyaspor





TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

-Fenerbahçe

-Trabzonspor

-Beşiktaş

-TÜMOSAN Konyaspor


TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

-Bodrum FK

-İskenderunspor

-Göztepe

-Galatasaray




ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi 6 Mart Perşembe günü saat 14.30'da Riva'da gerçekleştirilecek.



#Ziraat Türkiye Kupası
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Galatasaray

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